»Obstaja resna nevarnost zrušitve globalnega sistema,« pred letošnjim srečanjem svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v švicarskem Davosu opozarja njegov ustanovitelj Klaus Schwab. »Spremembe se ne dogajajo same, ampak je izboljšanje sveta v naših rokah,« pravi Schwab, s čimer je mislil prav cilje vsakoletnega srečanja v švicarskih Alpah. To je letos posvečeno »ustvarjanju skupne prihodnosti v razdrobljenem svetu«, v katerem po besedah predsedujočega WEF Borga Brenda »manjka sodelovanja«. Okoli 80 voditeljev držav in vlad, od tega jih polovica prihaja iz za nekatere ene celine Evrazije, ter vidni predstavniki iz sveta gospodarstva so po Brendu ključni pri preseganju sedanjih ovir tako v svetovni trgovini kot na vseh drugih področjih.

Uvodna beseda na forumu bo danes pripadla indijskemu premierju Narendri Modiju, petkov zaključek pa bo v znamenju Donalda Trumpa. Njegov prihod danes še ni bil dokončno potrjen, že napoved, da se bo po Billu Clintonu leta 2000 v Davosu znova oglasil aktualni ameriški predsednik, pa je spodbudila različne reakcije. Na splošno pričakujejo, da bo njegov obisk nasprotna slika lanske prve udeležbe kitajskega voditelja Xi Jinpinga in njegovega (še neuresničenega) poudarjanja pomena globalizacije in proste trgovine, ter da bo Trump forum obremenil s svojo agendo Amerika najprej. Nekaj nelagodja ob prvokategorni ameriški delegaciji v Davosu (Trumpa naj bi med drugim spremljala zunanji minister Rex Tillerson in finančni minister Steven Mnuchin) je zaslutiti tudi iz same napovedi dogodka, saj je v gradivu Trumpov govor naveden kot »sklepni«, novinarjem pa je napovedan kot »posebni«.

Za predsednika ZDA ni zanimanja Kakorkoli že, najsi bo predvideni Trumpov nastop sklepni ali posebni, posebnega zanimanja zanj ni opaziti med nekaterimi drugimi glavnimi protagonisti. V Davosu v naslednjih štirih dneh pričakujejo širok evropski vrh, čeprav je bila vsaj udeležba nemške kanclerke Angele Merkel še pred kratkim pod vprašajem. Zdaj bosta s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom nastopila v sredo. Slednji je danes v Versaillesu gostil številne gospodarstvenike na poti v Davos in skušal pritegniti nove investitorje v Francijo. Po napovedih bo v Švici podal lastno »diagnozo« globalizacije ter predstavil vizijo spopada z rastočo svetovno neenakostjo, rastočim nacionalizmom in podnebnimi spremembami. »Menim, da se ne bo mogel upreti možnosti, da nastopi kot nasprotni Trump,« Macronovo udeležbo v Davosu napoveduje Robin Niblett, direktor londonskega think-tanka Chatham House. Merklova se bo po navedbah iz njenega kabineta osredotočila na politično razpravo o prihodnosti Evrope. Na WEF bo v sredo in četrtek sodeloval tudi slovenski premier Miro Cerar. Udeležil se bo omizja, posvečenega krožnemu gospodarstvu, z Nizozemsko, Finsko in Luksemburgom pa Slovenija pripravlja pobudo za oblikovanje evropske finančne podpore uresničevanju ciljev Združenih narodov na področju trajnostnega razvoja. Cerar se bo udeležil tudi panela na temo priložnosti Evrope.

Tveganja se množijo Poročilo o globalnih tveganjih letošnjega leta, ki ga je pripravil Svetovni gospodarski forum (WEF), se začenja z opozorilom, da si svetovni voditelji navkljub spodbudnim poročilom o obnovljeni gospodarski rasti ne morejo privoščiti predaha, kajti nuja za naslavljanje sistemskih izzivov se je še povečala. V poročilu je zajetih več tveganj kot v preteklosti, osredotoča pa se na štiri ključna področja: degradacijo okolja, ogroženo kibernetično varnost, gospodarsko ranljivost in globalne napetosti. Na novo se poročilo ukvarja s tako imenovanimi prihodnjimi šoki, pri katerih poudarja nujo priprav na »nenadne in dramatične« pretrese. Poročilo povzema tudi rezultate ankete med skoraj tisoč strokovnjaki in odločevalci, ki so med največja tveganja naslednjega desetletja uvrstili izredne vremenske dogodke, naravne katastrofe, kibernetske napade, kraje in goljufije s podatki ter podnebne spremembe. Raziskava je pokazala še okrepljeno skrb zaradi gospodarskih učinkov novih tehnologij in posledičnega povečevanja prepada med bogatimi in revnimi.