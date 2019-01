Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL vse bolj oddaljeni od nastopa v končnici. Letošnja sezona je za nekdanje prvake ena najskromnejših, saj so kralji večinoma prikovani na dno lestvice. Po odigranih 47 tekmah zasedajo zadnje mesto v zahodni konferenci, za osmouvrščeno Minnesoto zaostajajo za devet točk.

Krizno obdobje se je za Los Angeles začelo že na začetku sezone, ko je ceno za serijo porazov plačal glavni trener John Stevens. Njegov naslednik Willie Desjardins ni znal prebuditi kalifornijskega kolektiva, očitno pa je, da se ni ujel z nosilci igre. »Ne bo enostavno, a imam dober občutek,« je Willie Desjardins povedal ob prevzemu trenerskega položaja, vendar skromni rezultati kažejo, da ga je občutek varal. Kralji nikakor ne ujamejo serije zmag, da bi se približali tekmecem v dirki za uvrstitev v izločilne boje. V januarju so odigrali sedem obračunov in premagali le Edmonton in Pittsburgh. »Smo najbolj razočarano moštvo lige. Seveda nam ne ugaja, da smo na dnu lestvice, a verjamem, da se lahko še marsikaj obrne. Če bi na vsaki tekmi igrali tako kot proti Pittsburghu, bi bilo veliko lažje,« pravi ruski zvezdnik Ilija Kovaljčuk.

Prva violina kalifornijskega moštva je tudi v letošnji zimi Anže Kopitar, ki je doslej zbral 31 točk. S trinajstimi zadetki je vodilni strelec kluba v sezoni, z osemnajstimi asistencami pa drugi podajalec. Kopitar je bil od leta 2006, odkar je prvič zaigral na velikem odru NHL, najbolj razpoložen v minuli sezoni, ki jo je sklenil z rekordnimi 92 točkami, v novi zimi pa je njegov učinek občutno slabši. Po novem letu se je razveselil tristotega zadetka v najmočnejši hokejski ligi na svetu. »Občutek je seveda dober, čeprav sem potihoma upal, da bom malce prej dosegel ta mejnik. Kakor koli, tristoti gol je tukaj in ponosen sem na ta dosežek,« je pred dvema tednoma komentiral Anže Kopitar.

Letos spomladi bo minilo pet let, odkar je Los Angeles nazadnje osvojil Stanleyjev pokal. Kralji od tedaj niso vpisali odmevnejšega dosežka, saj so le dvakrat zaigrali v končnici in obakrat gladko izpadli v prvem krogu. Leta 2015 in 2017 se Los Angeles sploh ni uvrstil v izločilne boje, kar se mu obeta tudi v letošnji sezoni. V tem primeru bi kralji sklenili tekmovanje že 6. aprila. To pomeni, da bi imel več kot tri tedne časa za pripravo na svetovno prvenstvo skupine B v Kazahstanu, ki bo potekalo med prvomajskimi prazniki. Za slovenske ljubitelje hokeja bo zelo kmalu postalo aktualno vprašanje glede Kopitarjeve udeležbe na letošnjem reprezentančnem turnirju. Na zadnjih dveh prvenstvih se je edini slovenski predstavnik v NHL izmaknil igranju za Slovenijo z izgovorom, da mu udeležbo na šampionatu preprečuje vodstvo kluba, kar se je pozneje izkazalo za neresnico.