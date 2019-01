Na vzhodnem delu vodi Tampa Bay, z 72 točkami daleč najboljša ekipa lige, devet manj jih ima Calgary. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, naslednjo tekmo bodo igrali v noči na petek z Dallas Stars, so povsem na dnu zahodnega dela in lige nasploh.

Doslej zadnji igralci Ottawe Senators so namreč premagali Colorado Avalanche s 5:2 in imajo 41 točk, točko več od Los Angelesa, 41 točk pa ima tudi predzadnji Chicago. Le mesto in točko pred Ottawo so Philadelphia Flyers, ki so s 4:3 odpravili Boston Bruins. Edmonton Oilers so s 3:2 po kazenskih strelih ugnali Vancouver Canucks in slednje na devetem mestu zahodnega dela prehiteli za točko.

Podaljšek odločen po 70 sekundah V Calgaryju je po minuti in desetih sekundah podaljška dvoboj odločil Jack Eichel, pred tem so bili uspešni Evan Rodrigues, Rasmus Dahlin in Jake McCabe, vratarja gostov Linusa Ullmarka (30 obramb) pa so premagali Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk in Noah Hanifin. Buffalo, sredi zadnje tretjine je povedel s 3.2, je tako končal niz treh porazov, Calgary, po uvodni tretjini je vodil z 1:0, pa je klonil prvič po petih tekmah. Christian Fischer in Lawson Crouse sta dosegla po gol in podajo za četrto zaporedno zmago kojotov, ki so končali niz sedmih zmag San Joseja. Mikko Koskinen (20 obramb) je v vratih Edmontona ostal nepremagan tako v tretji tretjini, v podaljšku in v kazenskih strelih, v kateri je v peti izmenjavi edini zadetek zadel Alex Chiasson. Matt Duchene je bil v Ottawi najboljši napadalec s tremi točkami za gola in podajo, Tri gole pa je zadel Sean Couturier za ekipo Philadelphia Flyers, ki je imela tudi razpoloženega vratarja; Carter Hart je ubranil 39 poskusov Bostona.