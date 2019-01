Pri New Jerseyju sta po dvakrat zadela Kyle Palmieri in Blake Coleman, ta je še enkrat podal, pri Chicagu, ki je odigral eno slabših tekem sezone, pa je Patrick Kane dosegel dva gola in še dvakrat podal. Tako New Jersey v vzhodni kot Chicago v zahodni konferenci sta v spodnjem delu lestvice.

Le dva zadetka manj so gledalci videli v Philadelphii, kjer je doslej zadnja ekipa vzhoda s 7:4 ugnala Minnesoto. James van Riemsdyk je za domače zadel trikrat, Nolan Patrick je v statistiko vpisal po dva gola in podaji, dvakrat pa je zadel tudi Wayne Simmonds.

Devet golov je padlo na obračunu Toronta in Colorada, pri čemer je slednji slavil s 6:3. Carl Soderberg je pri zmagovalcih dosegel svoj prvi "hat trick" kariere. Devet zadetkov sta dosegli tudi ekipi Edmontona in Buffala, pri čemer jih je prvi dosegel sedem. Milan Lucic in Zack Kassian sta pri zmagovalcih dosegla po dva gola.

Na preostalih dveh tekmah pa so igralci dosegli po pet golov. Drugouvrščeni na vzhodu in branilec naslova Washington je doma izgubil z 1:4 proti St. Louisu, Boston pa je v derbiju vzhoda po podaljšku izgubil proti Montrealu z 2:3.

Slednjega je odločil Jeff Petry po vsega 15 sekundah podaljška. Vladimir Tarasenko in Vince Dunn pa sta za St. Louis prispevala po gol in podajo.

V vzhodni konferenci je sicer še vedno na vrhu Tampa Bay, ki je z 72 točkami daleč najboljša ekipa lige, osem manj jih ima najboljši na zahodu – Calgary. Los Angeles Anžeta Kopitarja je pri dnu zahodne konference in lige, naslednjo tekmo pa bo igral v noči na sredo pri Minnesoti.