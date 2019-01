Podatke so objavili v storitvi za skupno rabo datotek MEGA, ki jo lahko primerjamo z nam bolj znanim Dropboxom. Datoteko so poimenovali »Zbirka #1« in vsebuje niz neobdelanih podatkov, elektronskih naslovov in gesel, ki jih je skupno 1,1 milijard, prihajajo pa iz tisoč različnih virov, je razložil strokovnjak za digitalno varnost Troy Hunt.

Po odkritju podatkov je Hunt očistil celotno bazo ter jo skrčil na »samo« 772,904,991 elektronskih računov in gesel. Na svoji spletni strani Have I been pwned? (HIBP), na kateri lahko preveriš, ali je kdo vdrl v tvoj elektronski račun, je zbral vse račune in gesla, v katere so hekerji vdrli. Podatki, ki so jih pridobili, niso bili na prodaj, ampak so bili dostopni čisto vsem.

Glede na poročanje RT, gre z upoštevanjem obsega deljenih podatkov za največji vdor v osebne podatke v zgodovini, takoj za njim pa je hekerski vdor v več kot milijardo Yahoojevih elektronskih računov, ki se je zgodil leta 2016.