»Stanje na deponiji je več kot grozljivo. Ogromne količine bal, ki podirajo tudi ograje okoli sortirnice, zaradi pomanjkanja prostora stojijo že na več koncih deponije. Ker primanjkuje prostora za odlaganje, se lahka frakcija, ki bi se morala nalagati v bokse in prekrivati, odlaga na prosto brez prekrivanja. Pred sortirnico čakajo na obdelavo ogromni kupi in vsak dan jih je več,« je situacijo opisala predstavnica krajanov Simona Demšar. Pojasnila je, da jim pod deponijo smrdi že deset let in da na to problematiko že dolgo opozarjajo, vendar pa se stanje še slabša. Včasih je smrdelo samo poleti in samo pod deponijo, sedaj pa smrdi tudi že pozimi in po vseh Jesenicah. Jeseniško komunalno podjetje Jeko in koncesionar Ekogor že dolgo obljubljata rešitve. Za krajši čas se je situacija lani tudi izboljšala, saj so bale odpadkov odpeljali drugam, sedaj se znova kopičijo na Mali Mežakli.

Željko Šmitran iz javnega komunalnega podjetja Jeko je krajanom pojasnil, da na deponiji začasno skladiščijo odpadno komunalno embalažo, ker nekatere družbe za ravnanje z odpadno komunalno embalažo lani niso prevzele svojih deležev in so se količine začele kopičiti. Tako je trenutno na Mali Mežakli začasno skladiščene 125 ton odpadne embalaže.

11. januarja je inšpektorat za okolje in prostor opravil inšpekcijski pregled, na osnovi katerega bo država zagotovila prevzem in obdelavo začasno skladiščene odpadne komunalne embalaže v šestih mesecih, je pojasnil Šmitran in dodal, da bo ministrstvo za okolje in prostor izvedlo razpis in izbralo izvajalca za prevzem skladiščene odpadne komunalne embalaže po vsej državi. Poleg javnega komunalnega podjetja Jeko ima težave tudi koncesionar, ki skrbi za jeseniški Cero, Ekogor. Trenutno nima rešitve za nastalo problematiko, je po pogovoru s predstavniki podjetja novinarjem pojasnil jeseniški župan Blaž Račič in dodal, da se odpadki skladiščijo kar na občinski parceli. »Pravijo, da možnosti, da bi odpadke v kratkem pospravili, zaenkrat nimajo. V Suhadolah, kjer imajo napravo za baliranje, imajo še tri mesece dela, potem pa bi lahko napravo pripeljali na Malo Mežaklo in tam predelane odpadke zbalirali in pospravili. Da bi problem rešili in preprečili širjenje smradu bi tako trajalo približno pol leta,« je povedal Račič.

Napovedal je, da se bo s to problematiko na naslednji seji ukvarjal tudi občinski svet, ki se bo moral odločiti, kako naprej in kako odgovoriti na želijo Ekogorja, da bi za nekaj časa v najem vzel občinsko parcelo za skladiščenje bal. »Za nas je težava, da ljudem smrdi in želimo, da se zadeva čim prej uredi. Lahko grozimo z inšpekcijo, ampak ne vem, če bo to obrodilo sadove. Ne želimo zaostrovati, dejstvo pa je, da na podlagi neizpolnjenih obljub iz preteklosti ne uživajo našega zaupanja,« je izpostavil Račič, ki meni, da bo pri reševanju težav morala pomagati tudi država. Ena izmed možnosti je izgradnja objekta za termično obdelavo, kjer bi odpadke predelali v energijo.