Pristojni so prepričani, da so za manj smradu v jeseniškem naselju Spodnji Plavž pod Cerom Mala Mežakla nad Jesenicami zaslužni ukrepi, za katere so se na januarskem sestanku dogovorili koncesionar – podjetje Ekogor in predstavniki občine Jesenice z županom Tomažem Tomom Mencingerjem na čelu. Kot so sporočili z Občine Jesenice, so se namreč pristojni pred nedavnim ponovno zbrali in ugotovili napredek pri zmanjšanju emisij smradu. V Ceru obdelujejo mešane komunalne odpadke in med mehansko obdelavo s sejanjem ločijo večje in manjše kose, ki jih imenujejo lahka in težka frakcija. Lahko frakcijo stisnejo v bale in je namenjena sežigu, težka frakcija pa mora naprej v biološko obdelavo.

Takojšnja sanacija težke frakcije »Takoj po prvem sestanku oziroma ko je bilo mogoče, smo sanirali težko frakcijo, ki je bila deponirana zunaj boksov in je bila glavni vir težav s smradom. Zaprli smo jo v bokse oziroma primerno obdelali,« je dejal direktor družbe Ekogor Ivan Hrženjak. Zastojev pri pridelavi in odvozu teh odpadkov na območju okoljevarstvenega dovoljenja po njegovem mnenju ni več. Vseslovenski problem pa je kopičenje lahke frakcije, ki na ravni države, pravi Hrženjak, nima rešenega vprašanja končne izrabe. »Za zdaj to vozimo v center v Suhadolah, v katerem izvajamo baliranje in ga bomo še okrepili z dodatno napravo. Bale odpadkov, zavite v folijo, pa bodo potem počakale na naših zemljiščih do rešitve.«