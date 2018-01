Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger je na koncu lanskega leta močno razburil prebivalce naselij mesta, ki ležijo pod deponijo in CERO Mala Mežakla, z izjavo, da smradu od odpadkov sam ne zazna. Po valu ogorčenja se je odzval na pritožbe občanov glede povečanega smradu z deponije in sklical sestanek z odgovornimi. Slednjega je med prazniki konec decembra preprečilo slabo vreme, zato so se pristojni zbrali pred nekaj dnevi.

»Koncesionar priznava, da so vzrok smradu najverjetneje nakopičeni odpadki v CERO Mala Mežakla, a obljublja, da smradu v dveh do treh mesecih ne bo več,« so zapisali na občini Jesenice. Tako priznanje o izvoru smradu kot obljubo, da prebivalcem Jesenic, predvsem v naseljih pod centrom, ne bo več smrdelo, so včeraj potrdili tudi v družbi Publikus, katere hčerinsko podjetje je Ekogor, upravljalec jeseniškega Centra za ravnanje z odpadki.

Dve težavi Direktor podjetja Ekogor Ivan Hrženjak je pojasnil, da sta za smrad krivi dve težavi na lokaciji centra. V njem med mehansko obdelavo mešane komunalne odpadke s sejanjem ločijo na večje in manjše kose, ki jih imenujejo lahka in težka frakcija. Lahko frakcijo stisnejo v bale in jo namenijo sežigu, težko frakcijo pa pokrijejo s folijami in jo prepustijo biološkim procesom. Prvo težavo imajo po besedah Hrženjaka s kopičenjem lahke frakcije, s čimer imajo po njegovem težave vsi centri po državi, saj je nimajo kam odpeljati. »Podjetje Publikus išče rešitve tudi v tujini za izvoz te vrste odpadkov in samo razvija potrebno tehnologijo. Zato bi jih lahko počistili v roku dveh do treh mesecev,« je dejal. Druga težava, ki po njegovem mnenju predstavlja vir smradu, pa je težka frakcija, ki se nepokrita kopiči na prostem ob sortirnici. Nakopičila se je konec decembra zaradi zapolnjene lanske kvote na odlagališču. To težavo naj bi po njegovem zagotovilu sanirali do konca tega meseca. »Ko bomo rešili problem težke frakcije, ki se je nabrala okoli novega leta, lahko frakcijo pa odvozimo na druge lokacije, bomo prišli do stanja, ko emisij smradu ne bi smelo biti več oziroma bodo te res zanemarljive«, je zagotovil Hrženjak.