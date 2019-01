Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju in ponekod na vzhodu do okoli 11 stopinj Celzija. Ponoči se bodo padavine širile proti vzhodu in do jutra že zajele vso Slovenijo. Dež bo tudi po nižinah prešel v sneg. Zapihal bo severni veter, na Primorskem zmerna burja. Ohladilo se bo, zjutraj bo od -1 do 3, na Primorskem od 4 do 8 stopinj Celzija. V petek dopoldne bo oblačno s sneženjem, po nižinah Primorske pa bo deževalo. Več padavin bo na zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma zmerna burja. Zgodaj popoldne bodo padavine od severa postopno ponehale, najpozneje v južnih krajih. Začelo se bo jasniti, zvečer bo ponekod po nižinah nastala megla. Temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem od 3 do 7 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo zjutraj delno jasno, ponekod po nižinah pa bo megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo zmerno pooblačilo. Burja na Primorskem bo slabela. V nedeljo bo suho in hladno.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam in bo v petek zjutraj dosegla naše kraje. Pred njo k nam od jugozahoda doteka vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas še deloma sončno. Drugod bo oblačno, predvsem v hribovitih krajih severne Italije in v zahodni Hrvaški bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju popoldne jugo. V petek dopoldne bo snežilo, ob morju in v Furlaniji deževalo. Popoldne se bodo padavine umaknile proti jugovzhodu. V sosednjih krajih Avstrije in severne Italije se bo jasnilo. Ob Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja.