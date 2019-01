V Avstriji, kjer so bili v zadnjih tednih porušeni vsi snežni rekordi, je po dveh tednih vendarle nehalo snežiti, počasi se umirjajo tudi razmere v nemški zvezni državi Bavarska. Prebivalci so morali zdaj zavihati rokave in se lotiti odstranjevanja snega, pri čemer jim pomagajo gasilci, prostovoljci in ponekod tudi vojaki. Stopnja nevarnosti plazov na avstrijskem Štajerskem ostaja četrta (ali tretja na petstopenjski lestvici), po opozorilih tamkajšnjih oblasti je zaradi nekoliko višjih temperatur nevarnost spontanih plazov trenutno večja. Ker se bodo temperature v petek znova spustile, se bo snežna odeja stabilizirala, kar pomeni tudi manjšo nevarnost plazov.

Poleg snega so v začetku novega leta padali tudi rekordi – v severni Avstriji in v nemških Alpah je zgolj v 48 urah padlo do dva metra snega, zapreti so morali na stotine smučarskih prog, smučišča Loser Altaussee in St. Anton am Arlberg pa je pokrila skoraj pet metrov debela bela odeja. »Belo zlato je najnevarnejše zlato,« snežno nočno moro v številnih avstrijskih (smučarskih) krajih opiše Hans Schrom, vodja ene od smučarskih šol v bližini Salzburga. Kljub številnim opozorilom smučarjem, naj se ne spuščajo zunaj urejenih prog, je nekatere adrenalin popeljal tudi na nevarnejše odseke. Smučanje po svežem globokem snegu morda res daje občutek lebdenja in deskanja po valovih, a je obenem izredno nevarno zaradi lukenj, ki na prvi pogled niso vidne.

Več kot 20 smrtnih žrtev Reševalne službe niso mogle vsak trenutek priskočiti na pomoč s helikopterjem, saj jim je to preprečeval premočan veter. Ekstremno vreme je v Avstriji in Nemčiji zahtevalo več kot 20 smrtnih žrtev, umrl je tudi slovenski smučar. Petintridesetletnik se je smrtno ponesrečil v smučarskem središču Zauchensee, ko je po padcu obtičal v več kot meter globokem snegu. Reševalci ga kljub hitremu odzivu niso mogli rešiti. Še bolj nevarni kot smučarske proge so plazovi. V Avstriji je samo v plazovih v minulih dneh umrlo enajst ljudi, med drugim je v torek pokopalo 24-letnega češkega inštruktorja smučanja. Plazovi so zasuli tudi številne hiše, vasi odrezali od preostalega sveta, s seboj pa odnašali avtomobile. Snežni metež je najhuje prizadel severni in zahodni del Avstrije, pa tudi vzhodni del Švice in jugovzhodno Nemčijo, kjer je na pomoč pri čiščenju streh priskočilo nekaj sto vojakov. Na jugu in vzhodu Bavarske je nekaj dni miroval železniški promet, otroci pa so se zaradi zaprtja šol lahko veselili nepričakovanih počitnic. Zaradi podrtih dreves, ki so klonila pod težo snega, so imeli največ dela gasilci, v bližini Münchna pa je drevo pod seboj pokopalo devetletnega fanta. Zaradi drevja in prometnih nesreč je bilo prejšnji teden zaprtih ogromno cest, na stotine voznikov je v bližini Rosenheima moralo celo vso noč prevedriti v svojem avtomobilu. Kakšno škodo je snežni kaos v zadnjih dveh tednih povzročil na teh območjih, še ni znano, zagotovo pa govorimo o več deset milijonih evrov, ocenjujejo strokovnjaki. Z višanjem temperatur pa se bodo morali na najbolj zasneženih območjih kmalu boriti še z eno grožnjo – zaradi topljenja snega bodo namreč naraščali vodotoki.