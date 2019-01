V četrtek bo oblačno, krajša sončna obdobja bodo le na severovzhodu, kjer bo povečini suho. Drugod bo občasno rahlo deževalo, pogosteje na zahodu. Pihal bo jugozahodnik, zvečer ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju 9, v zatišnih legah severne Slovenije malo pod 0, najvišje dnevne od 2 do 8, ob morju in ponekod na vzhodu do okoli 11 stopinj Celzija.

Obeti: V petek dopoldne bo oblačno s padavinami, ki jih bo več na zahodu. Meja sneženja se bo že zjutraj večinoma spustila do nižin. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa bo zjutraj zapihala šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od severa postopno ponehale, najkasneje v južnih krajih. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, jutro bo na Primorskem in ponekod na severovzhodu delno jasno.

Vremenska slika: Nad severno in vzhodno Evropo se zadržujejo cikloni, nad južno polovico Evrope pa je območje visokega zračnega tlaka. Topla fronta se pomika čez srednjo Evropo proti vzhodu, hladna pa iznad Atlantika proti obalam zahodne Evrope. Od zahoda priteka k nam toplejši in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo pooblačilo v severozahodni Hrvaški ter v hribih Furlanije-Julijske krajine. Drugod bo povečini sončno, občasno bo lahko več zmerne oblačnosti. Predvsem v krajih južno in vzhodno od nas bo pihal jugozahodnik. V četrtek bo v krajih vzhodno od nas še deloma sončno, drugod bo oblačno, ponekod bo rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju popoldne jugo.

Biovreme: Danes vreme večini ne bo povzročalo težav, pri najbolj občutljivih ljudeh pa se bodo že začele pojavljati z vremenom povezane težave, okrepili se bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje v noči na četrtek bo moteno.