Z obrazov slovenskega reprezentanta Uroša Pavlovića, njegovega soigralca pri ACH Volleyju Matije Pleška, pomočnika selektorja Sebastjana Škorca in legende slovenske odbojke Adija Urnauta je bilo na današnji interaktivni novinarski konferenci po zaključenem žrebu mogoče razbrati precejšnje olajšanje. Razumljivo, saj je ples kroglic za septembrsko evropsko prvenstvo v odbojki, ki bo potekalo v Sloveniji, Franciji, Belgiji in na Nizozemskem, Slovencem namenil ugodno skupino C z Rusijo, Finsko, Turčijo, Makedonijo in Belorusijo.

Jasno je, da bo največji izziv za slovenske odbojkarje branilka evropskega naslova Rusija, medtem ko so ostale reprezentance premagljive, a bodo po drugi strani precej manjši magnet za občinstvo v Stožicah. »Ne moreš dobiti atraktivne in hkrati ugodne skupine. S tekmovalnega vidika je zagotovo bolje, da dobiš manj atraktivne tekmece in jih premagaš,« je svoje misli strnil Uroš Pavlović, ki ga je vznejevoljilo zgolj dejstvo, da si bo skupino delil z Rusi. »Od vseh odbojkarskih velesil sem si pravzaprav najmanj želel prav Rusov, saj jih ocenjujem za favorite prvenstva in najboljšo ekipo tekmovanja. Z vsemi drugimi reprezentancami smo se že srečevali in jih tudi premagovali. Tu ne vidim nobene bojazni, vse nasprotnike poznamo in vemo, da smo boljši.«

Iz vsake skupine bodo v osmino finala napredovale štiri najboljše reprezentance, slovenska pa se bo križala s francosko v skupini, v kateri so še Italija, Bolgarija, Portugalska, Grčija ter Romunija in na papirju velja za skupino smrti. »V naši skupini bomo morali premagati vse. Če se nam slučajno zgodi, da izgubimo z Rusi, se bomo morali boriti. Zagotovo si za tekmece v drugem delu ne želimo Francozov, Bolgarov in Italijanov,« je še dejal bloker ACH Volleyja.

Če so nasprotniki Slovenije znani, pa je večja neznanka vprašanje, kdo jo bo na evropskem prvenstvu sploh vodil. »Zelo pomembno bo, kakšne bodo priprave. Na žalost še nimamo selektorja, vendar upam, da bomo tudi to čim prej rešili,« se je med komentiranjem žreba zagovoril Adi Urnaut in pravzaprav že potrdil, da se na selektorskem mestu obeta rošada. Vprašanjem o nadaljnji prihodnosti Slobodana Kovača na slovenski klopi se pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) sicer izogibajo že vse od zaključka svetovnega prvenstva, a ni skrivnost, da so od najbolj nadarjene generacije slovenskih odbojkarjev na lanskem mundialu pričakovali precej več kot le 12. mesto. »Slovenija ima selektorja, je pa vprašanje, koliko časa ga bo še imela. Recimo, da bo na to temo že zelo kmalu znanega več,« je bil ob javljanju iz Bruslja znova obljubil predsednik OZS Metod Ropret.

»Komu sem danes pomočnik? Dobro vprašanje,« je v smehu dejal Sebastijan Škorc, ko je v novinarske mikrofone spregovoril o prihodnosti srbskega strokovnjaka. »Po mojih informacijah je Slobodan Kovač še vedno pod pogodbo in selektor Slovenije. Veliko je govoričenja, kaj se bo zgodilo, pa je nekaj povsem drugega. S Kovačem sem v stikih, a se o tem ne pogovarjava prav veliko. Kot je povedal predsednik, mislim, da se bo že kmalu vedelo več,« je zaključil Škorc.