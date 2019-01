Ekipa plus čas je rezultat. To je enačba slovenske ženske odbojkarske reprezentance, ki se je v sredo v Izraelu znova, drugič uvrstila na evropsko prvenstvo. Tudi za tiste, ki so že igrale pred štirimi leti na Nizozemskem, je to velik uspeh. Še bolj pa za one, ki gredo na prvenstvo prvič. »Ne morem opisati, kako srečna sem bila! Prvič sem se z reprezentanco uvrstila na evropsko prvenstvo, to je ogromen dosežek!« je včeraj v Mariboru povedala Tina Grudina.

Za uvrstitev na evropsko prvenstvo bi zadoščal že en dobljeni niz oziroma 38 točk, Slovenke pa so po nekoliko nervoznem začetku in v tesni končnici slavile kar s 3:0. »Mogoče je bila pot na prvenstvo tokrat lažja, ker se je spremenil sistem tekmovanja. Ponosna sem na to ekipo. Morda je bilo nekaj nervoze, ampak vse smo vedele, kaj je treba storiti za uvrstitev na evropsko prvenstvo,« je povedala Saša Planinšec, najbolj učinkovita v Raanani. Selektor Alessandro Ciappani se je takoj po tekmi zahvalil vsem dekletom, tudi tistim, ki so ostale doma. »Za vrh je treba delati, ekipa se gradi počasi,« je dodala Saša Planinšec.

»Zelo smo vesele, morda smo malo utrujene, ker nismo nič spale,« je povedala Iza Mlakar. »Šele jutri se bomo zares zavedale, kakšen uspeh je to. Malo smo spale, kvečjemu eno uro, nato smo že letele domov.« Minule kvalifikacije so prinesle ugotovitev, da so predvsem bolj stabilna ekipa. »Zares se nam pozna, da smo dolgo skupaj in lahko res dobro igramo.« Izkušenejše reprezentantke še pomnijo, da so ob krstnem nastopu na Nizozemskem, ko je reprezentanco vodil selektor Bruno Najdič, izgubile vse tri tekme. »Cilj je prva zmaga na evropskem prvenstvu,« se je k 28. avgustu, ko se začne prvenstvo, ki bo potekalo v Turčiji, na Poljskem, Slovaškem in Madžarskem, že ozrla Anita Sobočan, ki je s ključno točko v prvem nizu priskrbela evropsko prvenstvo. »Šle bomo tekmovat, ne samo sodelovat,« je napovedala.

Koliko bo uspeh odvisen od tekmic in koliko od lastne forme? Mlakarjeva razmišlja, da bo od žreba, ki bo 23. januarja v Carigradu, veliko odvisno, a obenem že sedaj približno ve, kaj jih čaka. »V skupini bomo dobile vsaj dve dobri ekipi. Če bomo želele napredovati, bomo morale premagati vsaj eno od teh dveh ekip.« Zanimivo je, da se Mlakarjeva, kot je povedala, počuti skorajda že »staro« pri 23 letih, glede na to, kako mlado ekipo ima Slovenija. »Zelo dobra generacija smo, poznamo se od kadetske selekcije dalje. Če bomo šle naprej po tej poti, se lahko zgodijo veliki uspehi.«