Slovenski prvaki so v ligi zabeležili še tretji poraz. Tako kot v domači tekmi proti Zenitu iz St. Peterburga so se tudi tokrat zbudili prepozno, odigrali dva slaba niza, za razliko od domače tekme proti Rusom pa tokrat niso znali izsiliti petega niza. Za to so imeli svojo priložnost, v četrtem so namreč vodili z 18:13, 23:19, imeli še zaključno žogo za izenačenje, a je niso izkoristili. Slovak Matej Patak, s 15 točkami najučinkovitejši igralec svojega moštva je v "podaljšku" svoji ekipi z blokom najprej zagotovil prednost, nato pa še izkoristil protinapad za zmago.

Varovanci Andreja Urnauta so prva dva niza odigrali slabo, niti v enem trenutku niso bili v igri, da bi lahko pomislili, da bi lahko niz dobili. A so se v nadaljevanju vendarle prebudili. Na začetku tretjega niza so sicer še zaostajali z 2:5, takrat je marsikdo v dvorani pomislil, da se bo tekma hitro končala, toda Ljubljančani so se v igri popravili in prevzeli pobudo. Večje prednosti si sicer niso priigrali, so pa imeli prvo zaključno žogo za znižanje izida na 1:2. Niso je izkoristili, nato so imeli eno priložnost za zmago s 3:0 tudi domači, tudi oni so bili pri zaključevanju "meč žoge" neuspešni. Prednost se je hitro vrnila na stran oranžnih zmajev, z blokom pa jo je okronal Diko Purić.

Gosti so odlično igrali tudi v četrtem nizu. Z blokom Jana Pokeršnika so povedli s 14:11, po točki razpoloženega korektorja Jorija Manthe, ki je v prvem nizu zamenjal slabega Petra Đirlića, pa so vodili že z 18:13. Varno prednost so držali vse do izida 19:23, nato pa jih je s servisi uničil Martin Atanasov. Poskrbel je za izenačenje na 23. točki, Ljubljančani so sicer še enkrat povedli, toda blok Patka je tehtnico prevesil na domačo stran, Slovak pa je nato poskrbel še za končni izid.