Curt Carl Alfred von Bardeleben se je rodil v stari plemiški družini v Berlinu leta 1861. Odraščal je v Weimarju in še v šolskih letih postal najboljši šahist v mestu. V Leipzigu in nato v Berlinu je študiral pravo, a se je kmalu raje posvetil novinarstvu in šahu. Nekaj let je urejal Deutsche Schachzeitung, ob tem pa si je ustvaril šahovsko ime: leta 1888 je zmagal v Leipzigu, leta 1893 pa v Kielu.

V Hastingsu je bil poleti 1895 najmočnejši turnir dotlej. Nastopili so prav vsi najboljši. Von Bardeleben je blestel, premagal je svetovnega prvaka Emanuela Laskerja in druge mojstre. Ob polovici turnirja je bil drugi za Mihailom Čigorinom, ko je doživel strahovit poraz z Wilhelmom Steinitzem, ki še danes krasi učbenike. Brez besed je zapustil dvorano, turnir končal na »le« sedmem mestu in se nikoli več zares pobral. V tem času je veljal za petega šahista sveta, gojil pa vsestranski slog igre in bil izvrsten teoretik. Žal je po dobrem začetku redno popuščal. Kljub temu je osvojil še turnirja v Berlinu 1897 in Coburgu 1904, leta 1907 pa v dvoboju ugnal mladega Rudolfa Spielmanna.

Curt je veljal za ekscentrika, kot se za plemiča spodobi; ob prihodu v hotel je menda rad povprašal, ali imajo njegovo najljubšo znamko masla. Če je niso imeli, se je ogorčen zasukal na peti in odšel. V svojih 40 letih se je kar trikrat bogato poročil, a nikoli ni dolgo trajalo. Domnevni lovec na dedinje je končno tudi sam podedoval lepo vsoto, ki pa mu jo je pobrala povojna nemška inflacija. Leta 1924 je padel skozi okno svojega berlinskega stanovanja in umrl. Morda je res sam izbral takšno smrt; vsekakor se tako konča roman Lužinova obramba Vladimirja Nabokova, ki je tedaj živel v Berlinu in ga je zgodba našega junaka prevzela.