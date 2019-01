Emanuel Lasker se je leta 1907 vrnil k šahu v sijajnem slogu. Franka Marshalla, taktika na vrhuncu moči, je na ameriških tleh odpihnil z 8:0. Leto pozneje je končno prišel na vrsto dvoboj z dr. Tarraschem. Veliki učitelj pa je že prešel svoj zenit in ni bil več dorasel Laskerju. Emanuel je po petih letih nastopil na turnirju: zmagal je v St. Peterburgu, a izgubil z Akibo Rubinsteinom in z njim delil nagrado. Izzivi so se zdaj vrstili: dvakrat je z lahkoto ugnal lahkomiselnega Dawida Janowskega, vmes pa z zmago v zadnji partiji rešil naslov proti mirnemu strategu Carlu Schlechterju. Kako drugačna bi bila zgodovina šaha, če se Dunajčanu ne bi zatresla roka.

Lasker se je poročil z bogato vdovo, mladi mojstri pa so trkali na vrata: leta 1911 ga je izzval novi zvezdnik Jose Capablanca. Prvak je zvito sprejel, a ob pogoju, da Kubanec za zmago potrebuje dve točki razlike. Iz tega ni bilo nič, pa tudi ne iz že dogovorjenega dvoboja z Rubinsteinom, ki ga je prehitela vojna. Še pred njo se je odvil veliki turnir v St. Peterburgu. Capablanca je tam igral turnir življenja, pa ga je Lasker na ciljni črti prehitel. Še je bil najboljši. Med vojno je vse prihranke vložil v nemške vojne obveznice in se v filozofskih spisih spraševal o prihodnosti človeštva, če Nemčija izgubi. Prišel je mir, Laskerju pa je ostal le še naslov prvaka. Po dolgih pogajanjih s Capablanco se je javno odpovedal naslovu v korist Kubanca, pa ga je presenetila novica iz Havane: zbrali so rekordnih dvajset tisoč dolarjev za dolgo pričakovani dvoboj. Spomladi 1921 je 52-letni prvak odpotoval na Kubo; čakali so ga 20 let mlajši tekmec, vlažno podnebje, a tudi kup denarja za stare dni. Dvoboj je po nekaj banalnih spregledih izgubil na videz gladko, a si z denarjem povrnil duševni mir in bil poslej za šahovnico še boljši.