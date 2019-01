Število delovno aktivnih moških se je novembra v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišalo za 0,3 odstotka na približno 488.000, število delovno aktivnih žensk pa za 0,2 odstotka na približno 399.900, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih glede na prejšnji mesec zvišalo v 13, znižalo pa v sedmih dejavnostih. Glede na november 2017 se je znižalo v treh, zvišalo pa v 17 dejavnostih. Najbolj se je zvišalo v predelovalnih dejavnostih, in sicer za približno 8000.

Med delovno aktivnimi v starostni skupini do 25 let je bilo 70 odstotkov moških in 30 odstotkov žensk. Približno 95 odstotkov je bilo zaposlenih, pet odstotkov pa samozaposlenih.

Z vidika dejavnosti je bilo največ delovno aktivnih mladih zaposlenih v predelovalnih dejavnostih (31 odstotkov oz. slabih 12.900). 14 odstotkov je bilo zaposlenih v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil (slabih 5800), 11 odstotkov v gradbeništvu (dobrih 4600), osem odstotkov v gostinstvu (približno 3300) ter osem odstotkov v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (slabih 3200).

Od novembra 2017 do novembra 2018 se je število delovno aktivnih mladih povečalo za 13,5 odstotka oz. za približno 5000. Število delovno aktivnih mladih moških se je povečalo za 14 odstotkov, število delovno aktivnih mladih žensk pa za 11 odstotkov. V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih mladih povečalo za 65 odstotkov ali približno 16.600.