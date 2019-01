Vse več mladih Slovencev se izseljuje v Azijo

Leta 2017 se je v tujino odselilo skoraj 10.000 ljudi, kar je največ doslej, med izseljenci pa vse bolj prednjačijo mladi in visoko izobraženi. Če bi želeli, da se jih večina vrne v Slovenijo, bi morali bistveno izboljšati delovne in življenjske pogoje – od plač do stanovanjske politike.