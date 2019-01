Šmarješki podžupan Aleksander Pavlič je povedal, da so se za peticijo odločili, ker menijo, da so bili s preklicem ponovnih volitev v Beli Cerkvi izigrani. Izigrani so bili tudi volivci na predčasnih ponovnih volitvah in volivci, ki niso vedeli, da ponovnih volitev ne bo, in so vseeno prišli na volišče.

Menijo tudi, da bi lahko v Beli Cerkvi za 16. december lani razpisane ponovne volitve, če jih volilna komisija po razsodbi upravnega sodišča ne bi preklicala in odločila v prid protikandidatu Marjanu Hribarju, bistveno vplivale na drugačen volilni izid.

Zahtevajo še odstop predsednika volilne komisije Fredija Bančova, njegovo namestnico pa pozivajo, da komisija še enkrat temeljito preuči vse ugovore obeh kandidatov. Če odgovorni peticije ne bodo upoštevali, bodo za uveljavitev svoje volje uporabili vse razpoložljive pravne poti, je še dejal Pavlič.

Na to peticijo se je za odzval Hribar, ki je danes menil, da je volilna zakonodaja »povsem jasna« in da je Občina Šmarješke Toplice po razglasitvi občinske volilne komisije »že dobila zmagovalca županskih volitev«. Sicer pa zakonodaja ne predvideva nobenih peticij, s katerimi bi dosegli ponovitev volitev, je povzel.