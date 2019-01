Samooskrba se danes spodobi. Vanjo Slovenci verjamemo že dolgo, čeprav nimamo vsi dovolj velikih vrtov, da bi jo udejanjili. Standardna rešitev je oskrba s pomočjo pridelkov sorodnikov, vse več pa se pridela tudi na balkonih, kjer paradižnik, solata in čili postopoma spodrivajo okrasno cvetje. Žal nekaterim tudi to ne gre. Ker je hrepenenje po samooskrbi medtem prevzelo tudi druge konce sveta in ker se povsod najde kdo, ki mu ne uspe vzgojiti niti plesni, so svojo priložnost zavohala podjetja, ki ponujajo samooskrbne naprave za vrtnarske telebane.

Eno takšnih je tudi ameriško zagonsko podjetje SproutsIO, ki ga je ustanovila newyorška arhitektka Jennifer Broutin Farah. V sklopu redne službe je sodelovala pri obsežnih vrtičkarskih projektih v newyorških parkih, ob tem pa si je zaželela, da bi imeli prav vsi dostop do sveže zelenjave. S tem namenom je izdelala modularno pametno korito sproutsio.

Naprava je sestavljena iz korita, senzorjev in LED-luči, ki lahko sveti v več barvah – od bele do rdeče in modre, ter skrbi, da rastlinam nikdar ne primanjkuje svetlobe. Rastlin v pametnem koritu ne gojimo v zemlji, saj naprava vključuje sistema za hidroponično in aeroponično hranjenje. Hidroponični sistem korenine hrani s hranilno raztopino, aeroponični pa jih s podobnimi snovmi prši. Celotna naprava naj bi porabila manj energije kot prenosni računalnik.

Zaradi omejene velikosti pametnega korita z njim ne boste mogli vzgojiti koruze ali buč, je pa dovolj veliko za svežo baziliko, solato, grah, čili in češnjev paradižnik. Njegova ključna prednost pa je, da ne potrebujete nobenega znanja. Da se vaš pridelek ne bi pokvaril, namreč poskrbijo senzorji v koritu in posebna aplikacija, ki motri, kaj se s pridelkom dogaja, ter uporabniku svetuje, kaj naj stori – od spremembe moči svetlobe do nastavljanja temperature. Aplikacija nasvete deli na podlagi preteklih izkušenj, svetujejo pa ji tudi drugi uporabniki. Lastnika opozori tudi, kdaj je treba zamenjati vodo oziroma dodati nove hranilne snovi in kdaj je idealen trenutek za žetev. Da bi bilo vse skupaj še bolj v duhu časa, pa je naprava opremljena še s kamero. Tako si lahko vrtnarski teleban v vsakem hipu ogleda pridelek oziroma pospešene posnetke njegove rasti pokaže od zavisti zelenim prijateljem.

Žal je nakup naprave, ki je trenutno še v predprodaji, za zdaj omejen zgolj na kupce iz ZDA, ki naj bi prva pametna korita predvidoma dobili v prvi četrtini tekočega leta. Ob tem bodo morali tudi globoko seči v žep. Broutin-Farahova je morda sanjala o samooskrbi za slehernika, a za njen končni izdelek je vseeno treba odšteti zajetnih 700 evrov.