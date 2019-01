Velikanski teleskop, poimenovan tudi RadioAstron, se na navodila iz nadzornega centra na Zemlji ne odziva od četrtka, so navedli na vesoljski agenciji. Je pa ameriški opazovalni center zaznal signale s teleskopa, kar pomeni da ta deluje v avtonomnem načinu, so pojasnili.

»Satelita ne morem pokopati, če zagotovo še živi,« je povedal vodja projekta Juri Kovaljov, ki je tako zavrnil navedbe, da so enega največjih teleskopov na svetu popolnoma izgubili.

Naslednjič bodo skušali povezavo s teleskopom vzpostaviti ob 17. uri po srednjeevropskem času, so pojasnili v Roskozmosu in dodali, da so bili dosedanji poskusi neuspešni.