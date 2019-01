Ponavljajoči se signal, ki so ga v Kanadi odkrili s pomočjo teleskopa, je bil med trinajstimi hitrimi radijskimi izbruhi, znanimi kot FRB, nenavaden in je prihajal iz istega vira, od nas oddaljenega približno 1,5 milijarde svetlobnih let. Izvor hitrih radijskih izbruhov, ki se izražajo kot milisekundni radijski valovi, je neznan.

»S to informacijo pridemo spet do ugotovitve, da je tam zunaj lahko nekaj več,« je povedala astrofizičarka z Univerze Britanske Kolumbije Ingrid Stairs. »Z več ponovitvami takšnih pojavov bomo morda lahko razumeli od kod prihajajo in kaj jih povzroča,« je še dodala.