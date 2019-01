Pri Dubrovniku reševalci našli truplo tretjega pogrešanega delavca

Reševalci so v nedeljo zvečer našli truplo tretjega pogrešanega delavca, ki je umrl v nesreči v hidroelektrarni Dubrovnik minuli četrtek, so potrdili na hrvaškem elektrogospodarstvu (Hep). Zaradi požara v hidroelektrarni so umrli trije delavci, še šest pa je bilo lažje poškodovanih.