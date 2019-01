Ob izbruhu požara je bilo v hidroelektrarni devet delavcev, je pojasnil načelnik dubrovniško-neretvanske policijske uprave Ivan Pavličević. Kot je dejal po prihodu na kraj dogodka, so trije delavci dobili zdravniško pomoč, tri so zaradi lažjih poškodb prepeljali na dodatne preglede v bolnišnico v Dubrovniku, tri pa so pogrešali.

V reševalni akciji so sodelovali tudi potapljači, ki so vstopili v predor, ki vodi proti hidroelektrarni. Okoli 14. ure so v njem našli truplo enega pogrešanih delavcev, je poročal hrvaški radio.

Truplo ponesrečenega delavca so našli v predoru pri turbini hidroelektrarne. Medtem se nadaljuje iskanje njegovih kolegov, za katera domnevajo, da sta se v času nesreče poskusila rešiti s skokom v odvodni kanal, ki povezuje hidroelektrarno z morjem, je poročal hrvaški radio.

Po neuradnih informacijah naj bi bilo pred izbruhom požara slišati eksplozijo.

Požar je lokaliziralo približno 30 gasilcev z desetimi vozili, iskanje pogrešanih delavcev pa je oviral gost dim, piše na spletni strani hrvaške gasilske zveze HVZ.