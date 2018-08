Turisti se neprekinjeno valijo skozi ozek vhod v mesto. Premikajo se v različnih formacijah in v vseh smereh. Včasih jih je toliko, da kot koščki sestavljanke zapolnijo ves prostor in ne morejo videti niti koščka kamnite ulice pod svojimi nogami. Mešajo se tuji jeziki turističnih vodičev, mesto je hrupno in nemirno. V enem dnevu je lahko v mestnem jedru, ki meri 18 hektarjev, tudi 10.000 turistov. Zatrpane so ozke ulice, ljudje se komaj premikajo v kolonah, drug drugemu vpadajo v kadre selfijev. Skozi ta kaos se poskušajo prebiti domačini na svojih vsakodnevnih poteh. Malo jih