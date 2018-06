Mayweather kraljuje na lestvici najbolje plačanih športnikov po zaslugi dvoboja s Conorjem McGregorjem avgusta lani, ki mu je nanesel neverjetnih 275 milijonov ameriških dolarjev. Še deset milijonov dolarjev pa je zaslužil s prodajo različnih izdelkov in spominkov ter na podlagi pogodb z družbama Hublot in Tequila Avion.

Mayweather se je pridružil dvema največjima zaslužkarjema na zemeljski obli. Le trije športniki so doslej zaslužili v svoji profesionalni karieri milijardo dolarjev. Košarkar Michael Jordan, golfist Tiger Woods ter po novem boksar Mayweather.

McGregor je za dvoboj dobil približno 85 milijonov dolarjev, kar tudi ni slabo za eno večerno predstavo. Irski boksar je na podlagi sodelovanja s podjetji, kot so Burger King, Beats by Dre, Monster Energy in Anheuser-Busch zaslužil še dodatnih 14 milijonov dolarjev, skupaj torej 99 milijonov dolarjev, kar ga uvršča na četrto mesto lestvice.

Drugo in tretje mesto v tej razvrstitvi sta zasedla največja tekmeca sodobnega nogometa. Argentinski super as Barcelone Lionel Messi je tokrat za tri milijone dolarjev premagal portugalskega super zvezdnika madridskega Reala Cristiana Ronalda .

Neymar pridobil 13 mest

Številka pet na lestvici je tokrat pripadla brazilskemu zvezdniku nogometa Neymarju, ki je pridobil kar 13 mest v primerjavi s prejšnjo lestvico s skupnim zaslužkom v vrednosti 90 milijonov dolarjev.

Najbolje plačana stoterica v svetu profesionalnega športa je po podatkih poslovne revije Forbes v enem letu zaslužila skupno 3,8 milijarde dolarjev, kar je kar 23 odstotni skok v primerjavi s prejšnjim merjenjem zaslužkov, zlasti po zaslugi velikih plač in bogatih denarnih nagrad in manj sponzorskih pogodb podjetij, ki so sicer še vedno stotim športnikom skupaj razdelila 877 milijonov dolarjev.

Kar 72 mest na lestvici zasedajo zaslužkarji iz treh severnoameriških lig, baseballske MLB, košarkarske NBA in lige ameriškega nogometa NFL. Biti najbolje plačani športnik na svetu je povsem moška zadeva. Na lestvici ni več nobene športnice. Nazadnje so bile na lestvici tenisačice Li Na, Marija Šarapova in Serena Williams, a so zaslužile manj kot 22,9 milijona dolarjev, kar je vstopni letni zaslužek za uvrstitev na seznam.