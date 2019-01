Jeseni, natančneje konec septembra, bo minilo natanko sto let, odkar je bilo na odru SNG Maribor prvič spregovorjeno v slovenskem jeziku. Tega večera je bila namreč uprizorjena dramska predstava Tugomer Josipa Jurčiča v režiji Hinka Nučiča, s čimer je v Mariboru tudi uradno zaživelo slovensko poklicno gledališče. Visoko obletnico bodo v SNG Maribor, danes največji slovenski gledališki hiši, ki združuje Dramo, Opero in Balet, na začetku prihodnje sezone proslavili z vrsto dogodkov, v Cankarjevem domu pa jo bodo počastili že v teh dneh.

V sodelovanju s SNG Maribor so namreč pripravili festival Maribor je naš, na katerem se bo vse do konca meseca zvrstilo več opernih, plesnih in gledaliških predstav iz njihove produkcije. »Predstave mariborske hiše pogosto gostujejo pri nas in so deležne dobrih odzivov, zato se nam je zazdelo, da bi s takšnim festivalom primerno prispevali k praznovanju visokega jubileja,« pojasnjuje generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski. Zamisel je bila všeč tudi direktorju mariborske hiše Danilu Roškerju: »Pokazali bomo najboljše, kar smo v umetniškem smislu ustvarili v zadnjih letih.«

Festival bodo nocoj odprli z Verdijevo veliko opero Aida, uspešno koprodukcijo mariborske Opere in Cankarjevega doma, ki je po premieri januarja 2014 doživela več gostovanj po svetu; na ogled bo še v sredo. Prihodnji konec tedna bosta sledili dve izvedbi Puccinijeve opere Turandot z Rebeko Lokar v glavni vlogi. Plesno produkcijo SNG Maribor bosta na festivalu zastopala baleta Peer Gynt v koreografiji Edwarda Cluga in pa koprodukcija s HNK Zagreb Smrt v Benetkah v koreografiji Valentine Turcu; ob tem bo ljubljansko premiero doživela baletna pravljica Kekec koreografa Edwarda Cluga in zasedbe Katalena. Festival se bo 30. januarja sklenil z gledališko uprizoritvijo Somrak bogov v režiji Daliborja Mataniča. gb