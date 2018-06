Strokovni svet SNG Maribor je pretekli teden podal pozitivno mnenje k imenovanju treh predlaganih umetniških direktorjev za obdobje prihodnjih petih let: mariborsko Opero bo še naprej vodil Simon Krečič, umetniški direktor Baleta ostaja Edward Clug, na novo pa bo septembra mesto umetniškega direktorja Drame zasedel Aleksandar Popovski, uveljavljeni gledališki in filmski režiser, ki je na ponovljenem razpisu očitno najbolj prepričal izbirno komisijo oziroma direktorja SNG Maribor Danila Roškerja. Njihovo dokončno imenovanje je zdaj le še formalnost.

Ponovni razpis uspešen

Iskanje naslednika (do)sedanje umetniške direktorice Drame SNG Maribor Diane Koloini (mandat ji poteče konec avgusta) je trajalo kar nekaj časa, kajti prvi razpis pred nekaj meseci ni bil uspešen – med štirimi kandidati niso našli takšnega, ki bi ustrezal kriterijem. Koloinijeva, ki je bila na tem položaju približno dve sezoni (nekje sredi mandata je namreč zamenjala režiserja Diega de Breo, ki je Maribor predčasno zapustil), se na razpis ni prijavila, kajti izkazalo naj bi se, da si Danilo Rošker nadaljnjega sodelovanja z njo ne želi več. »Ne bom kandidirala za nov mandat, ker mi je direktor že pred objavo razpisa jasno povedal, da želi novega umetniškega direktorja Drame,« je izjavila marca. Rošker dogajanja takrat ni podrobneje komentiral.

Razpis so se tako odločili ponoviti; v drugo naj bi se prijavilo kar osem kandidatov, med njimi pa je bil tudi Aleksandar Popovski (1969), v Skopju rojeni gledališki in filmski ustvarjalec s pestro mednarodno kariero, ki že skoraj dve desetletji redno režira tudi na slovenskih odrih, v zadnjih letih še največ v ljubljanski Drami (nazadnje uprizoritev Merlin ali Pusta dežela) in Mestnem gledališču ljubljanskem (Dunsinane, Vranja vrata, Dantonova smrt); večkrat je delal tudi v Mariboru, Celju in drugod, skupno pa je na območju od Turčije do Avstrije in Italije podpisal že več kot 60 režij. Poleg ugledne gledališke biografije naj bi ob kandidaturi ponudil tudi premišljen in temeljito pripravljen program, prav tako naj bi med vsemi kandidati pustil najboljši vtis pri ansamblu.