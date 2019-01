»Kamniti Janezov most na Ribčevem Lazu, kjer so že vidne razpoke, se pod težo turistov poleti ne bo podrl,« po tem, ko so posnetki razpok zakrožili po medijih, zatrjuje bohinjski župan Jože Sodja. Medtem ko so na direkciji za infrastrukturo s pojasnili zelo skopi, je župan pojasnil: »Na direkciji so občini Bohinj zagotovili, da statika mostu ni problematična. Zato ne držijo navedbe, ki se v zadnjem času pojavljajo v javnosti, da bi se most lahko poleti, ko je na njem veliko turistov, porušil. Kot so pojasnili na direkciji, se bodo najprej lotili reševanja odmika ograje, kjer so vidne globoke razpoke.«

Posebna previdnost ob pluženju Po županovih besedah se na direkciji že pripravljajo na to, da bodo ograjo zaščitili pred nadaljnjim odmikanjem. »Velik problem bi bil lahko sneg pri pluženju. Odprtina med mostom in ograjo je ponekod široka že 10 centimetrov in pritisk snega pri pluženju bi jo lahko še povečal. Ali bodo na direkciji le plužno službo opremili z navodili ali pa bodo ograjo fizično zaščitili pred odmikanjem še pred obilnejšimi padavinami, pa nam na občini še ni znano,« dodaja Sodja in opozarja, da je za obnovo mostu zadolžena direkcija, občina pa po svojih močeh lahko le »izvaja pritisk nanjo«. Kot so zapisali na direkciji, je ta pri izvajanju obdobnih pregledov ugotovila »slabo stanje objekta Janezov most v Bohinju«. »Trenutno se pripravlja projektna rešitev za sanacijo poškodb na objektu, ki pa jo je treba uskladiti tudi z zavodom za varstvo kulturne dediščine,« so navedli. Izbor izvajalca sanacije in izvedba bosta, so dodali, sledili pridobitvi soglasja omenjenega zavoda. »Predvidoma bo objekt saniran še pred poletno turistično sezono.« Celostno prenovo pa bo most, podrobneje pojasnjuje župan Sodja, dočakal predvidoma jeseni. »Tako so nam zagotovili na direkciji, vendar bo treba čas obnove prilagoditi zaprtju ceste med Staro Fužino in Bohinjsko Češnjico, ki jo bodo obnavljali,« opozarja. Do jeseni bodo, so občini pojasnili na direkciji, pripravili projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo mostu, ki je po njihovem potrebna glede na starost objekta.