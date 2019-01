Lana Novak je dijakinja ljubljanskega strokovnega izobraževalnega centra, kjer se uči za logistično tehnico. V prostem času, ki to skoraj ni več, se ukvarja s snemanjem vlogov. Saj danes se že vsakdo (lahko) snema, si morda mislite. Že res, ne dosega pa vsakdo, sploh pa ne vsak najstnik, tudi do 76.000 ogledov in 16.000 sledilcev na youtubu, 22.000 pa na instagramu.

Če ste morda pomislili, da gre za najstnico, ki snema svojo pot v šolo, po opravkih, na morje, potovanja, po nakupih, se tu in tam ukvarja z ličenjem ali pa predstavi kakšno osebno težavo, razmišljanje in izvede kakšen izziv, popularen na spletu, imate prav. Verjetno pa niste pomislili na to, da sodelovanje s podjetji ni izključno stvar najbolj znanih vlogarskih imen. Sponzorska sodelovanja so tudi del Lanine poti, vendar se izključno z vloganjem trenutno ne bi mogla preživljati. A ne sprejme kar vsake sponzorske ponudbe. »Sodelovanje zavrnem, če mi preprečuje kreativnost. S podjetjem se dogovorimo o pogojih sodelovanja, pri ustvarjanju pa imam rada proste roke,« pove Lana.

Dobro poznavanje svojega občinstva je letos s kolekcijo šolskih potrebščin pokazala Lepa afna, saj je tako ponudila nekaj, česar si njeno občinstvo želi, ker večina (predvsem) deklet, ki jo spremljajo, hodi v osnovno ali srednjo šolo, zvezke, peresnico, svinčnike in kemične svinčnik pa dejansko potrebujejo. Vlogarji svojo popularnost pretvarjajo v bankovce tudi s prodajo majic s svojim logotipom oziroma iz njih izpeljanimi napisi, lončkov z napisi in podobnega. Na ta vlak je skočila tudi Lana. Ustvarila je puloverje s svojim logotipom, prodaja tudi svoje majice, za komunikacijo s kupci pa ima poseben profil na instagramu in poseben elektronski naslov. »Želela sem oblikovati nekaj, kar bo moje. Logotip sva izdelala z najboljšim prijateljem,« pove in doda, da je s prodajo trenutno sicer prekinila, saj ima preveč drugih obveznosti. »Želim ustvariti še kaj drugega, a to naj zaenkrat ostane skrivnost,« še pove 17-letnica, ki se poslovnih trikov očitno hitro uči.

Njena spletna pot se je začela prekmalu Lana je začela vlogati s prejšnjim fantom, s katerim sta imela skupen youtube kanal. »Moja youtube pot se je začela zelo kmalu, prekmalu. S fantom sva začela videoposnetke snemati iz čistega dolgčasa in že takrat sva bila precej gledana na slovenski youtube sceni,« se spominja Lana. Tudi njen sedanji fant Gal je pomemben del njenih vlogov, ogledamo si lahko recimo videoposnetke o tem, kdo jo bolje pozna, najboljši prijatelj ali fant, ali pa o tem, kako jo fant naliči ob ogledu videonavodil Lepe afne. »Ko sem spoznala Gala, me je bilo resnično strah, da ne bo hotel sodelovati. Privaditi se je moral na to, da mu velikokrat tiščim kamero v obraz,« se nasmehne in doda: »Ljudje na spletu radi spremljajo družine in pare.« Lana ima na youtubu sicer dva ločena kanala, eden je posvečen ličenju, na drugem najdejo prostor vse druge teme. »Prvi in 'glavni' kanal sem ustvarila z željo po snemanju nasvetov za ličenje. Kasneje se mi je zdelo, da želim povedati nekaj več. Svoje mnenje želim povedati naglas, govoriti tudi o tabu temah,« je odločna rdečelaska. Pravi, da na svojem kanalu govori o temah od a do ž, zato se le v eno »vlogarsko kategorijo« ne bi mogla uvrstiti. Glede na to, da je Lana še mladoletna, se vprašanje, kaj o njeni spletni prisotnosti menijo njeni starši, zastavi skorajda samo. »Živim z mamo, zato je ona 'žrtev' konstantnega snemanja,« se nasmehne 17-letnica. »Nikoli ni bila proti snemanju, zelo me podpira, včasih tudi pogleda kakšen vlog,« doda.

»Preveč je neresnih youtube kanalov« V svetu ustvarjanja videoposnetkov, s katerimi želijo posamezniki pritegniti in obdržati pozornost občinstva, velja nekaj pravil. Vodilo, ki ga je mogoče slišati največkrat, se nanaša na dolžino videoposnetkov. Ker naj bi bili predvsem mladi težko dolgo časa osredotočeni na eno stvar, morajo biti videoposnetki kratki in jedrnati. Da to ne drži vedno, dokazuje že Marija Zmosta, ki dolžino in razgibanost vlogov prilagaja vsebini in se s smernicami o tem, kakšni bi morali biti, ne obremenjuje preveč. Tudi Lana dela po svoje. »Moji vlogi trajajo od pet do dvajset minut. Odvisno od tega, kakšna je vsebina in kaj se dogaja. Redni gledalci bodo vlog pogledali do konca. Če je vsebina zanimiva, tudi 20 minut hitro mine,« pravi. Pomemben element, ki pritegne, so po Laninem mnenju naslovi videoposnetkov, med njenimi najdemo recimo naslednje: »Zakaj ne hodim v šolo?«, »Youtuberji se kopamo v denarju?« in »Zakaj se vedno skregava?«, kar so zagotovo teme, ki najstnike pritegnejo. Dolžino videoposnetkov Lana torej prilagaja sebi, to pa počne tudi z vsebino. »Ideje črpam iz svojega življenja. Na pomoč mi priskočijo prijatelji ali fant. Nikoli se nisem zgledovala bo drugih vlogarjih, ker želim biti originalna in takšna, kot sem,« zatrjuje rdečelaska. Nekaj slovenskih in tujih vlogarjev sicer spremlja, jemlje pa jih kot prijateljsko konkurenco. Poudarja, da je preveč neresnih youtube kanalov, na katerih avtorji videoposnetke objavljajo le enkrat na leto. »Včasih je bilo youtubarjev malo, danes pa je youtube skoraj tako razširjen kot facebook,« pove. Kot pomembno izpostavlja kakovost videoposnetkov, ki ji želi posvečati veliko pozornosti, a pravi, da ji to včasih ne uspe. »Montaža mi ne vzame veliko časa. Odvisno je od dolžine vloga, za 10-minutni vlog porabim približno eno uro. Z videoposnetki, ki vsebujejo veliko posebnih efektov, napisov in podobnega, je drugače, v takšnem primeru lahko montaža traja tudi ves dan,« pojasni.