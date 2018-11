Lepa afna je Lea Filipovič, slovenska youtuberka, ki ima na tem omrežju več kot 41.500 naročnikov, na instagramu pa dobrih 57.000 sledilcev. Na njenih »meet&greet« dogodkih jo pozdravi na tisoče najstnic, ki ob pogledu na svojo vzornico od navdušenja točijo solze v potokih. Načeloma je njeno področje lepota, a je poudarila, da ne gre le za ličila in to, kako smo videti. »Gre za energijo, pozitivnost in ljubeznivost,« je povedala Filipovičeva in dodala, da dekleta, ki jo spremljajo, v njej vidijo starejšo sestro.

Lea pravi, da se je na začetku študija sociologij