Včasih je že tako, da nekaj, kar je lepo, ni nujno tudi uporabno, in obrnjeno. Imamo vsaj dve vrsti ljudi, prva nameni večjo pozornost obliki, druga uporabnosti. So pa še tretji, ki jim je za zgoraj omenjeno povsem vseeno. Na srečo se pri avtomobilih to zelo poenostavljeno odločanje hitro konča. Avtomobil seveda kupuje denarnica oziroma njena debelina, a tudi srce, želje, občutek za estetiko. Če vse skupaj zapakiramo v en sam štirikolesni paket, lahko dobimo mercedes CLS. Dinamični kupe, ki je svojevrstna umetnina na štirih kolesih in se kot taka tudi pelje.

Mercedes CLS je namreč skoraj 5 metrov dolga dinamična kupejevska limuzina, ki le stežka pusti kogar koli hladnega. Oblika je namreč tista, ki govori temu vozilu v prid, saj ponuja ravno pravšnjo mero dinamike, ki so jo zelo dobro kombinirali z vsakodnevno uporabnostjo. Kdor bi namreč pričakoval, da je kupejevska zasnova le za avtomobile, ki jih uporabljata največ dva, torej voznik in sopotnik, se je pri CLS zmotil. Tudi na zadnjih sedežih namreč ne primanjkuje prostora, še celo višina sopotnika ni tako velik problem, da bi bile daljše vožnje preveliko mučenje. Ne, ravno nasprotno, mirno in tiho delovanje ter odlično podvozje je tisto, ki potnike dobesedno razvaja na vsakem koraku. Svoje potem doda 520-litrski prtljažnik, pa čeprav bi se kdo prijel za glavo, da ob takih kupejih pač ne moremo in ne smemo govoriti o prtljažnih litrih. Imel bi lahko celo prav, a kaj ko je treba tudi s takim avtomobilom sem ter tja prepeljati nekaj več prtljage.

V notranjosti se slika nadaljuje, voznik se bo zelo hitro udomačil na svojem delovnem prostoru, skorajda nešteto možnosti za nastavitev sedeža, volana in drugih pritiklin mu omogoča res poiskati optimalni položaj za volanom. Ker pa je sodobni avtomobil tega razreda tudi prava potovalna »infotainment« skulptura, je tudi v CLS na osrednjem zaslonu mogoče poiskati in nastaviti veliko stvari. Je pa res, da smo dobili občutek, kot da ni na ravni precej manjšega, a tudi še novejšega modela A, a je vseeno na visoki ravni. Na vso srečo se potem CLS, ko ste zamižali na eno oko, oddolži s sodobnim in zmogljivim dizelskim motorjem z 286 konjiči (210 kilovati), ki vas ne more pustiti hladnega. Lahko z njim leno križarite po avtocesti ali se tudi malce bolj pogumno spustite na kakšno prazno cesto s kakšnim ovinkom več. Maksimalna hitrost je 250 kilometrov na uro, pospešek do stotice pa 5,7 sekunde. A v prvi vrsti je ta avtomobil vseeno narejen za uživanje v drugačni vožnji, ne v lovljenju ovinkov. To govori tudi poraba goriva, na testu se je CLS zadovoljili z naravnost odličnih 6,8 litra goriva na 100 kilometrov. Če k temu dodamo še zelo dober samodejni menjalnik z dvema sklopkama in devetimi prestavami, vam mora biti hitro jasno, zakaj lahko v tem avtomobilu več kot uživate. Oprema je prav tako popolna, dobrega videza in elegantna, a pod določenim kotom skoraj malce agresivna pojava na cesti zahteva svoj davek. Da, uganili ste – pri ceni.

V osnovi namreč dobro varnostno in udobnostno opremljeni CLS stane 78.930 evrov, z nekaj dodatne opreme pa preseže magično mejo 100 tisočakov. To pa je že številka, pri kateri se lahko tudi malce bolj premožnemu kupcu upravičeno kolca. Ne glede na te številke so pri tem avtomobilu prednosti tiste, ki znajo odločiti večni dvoboj med ceno in tistim, kar za to dobite, v njegovo korist. CLS je namreč avtomobil, ki se ga gleda, a tudi vozi. In z veseljem uporablja pri vsakdanjih opravkih.