Janez Pipan: Vrata, na stežaj zaprta

Stavki, ki jih je Jean-Paul Sartre posejal po svojem eksistencialističnem dramoletu Zaprta vrata (Huis clos), prvič uprizorjenem v okupiranem Parizu 27. maja 1944, so v naslednjih desetletjih obnoreli svet ter se do nepreglednosti razrasli v številnih diskurzih. Citirali so jih tisti, ki so akademsko debatirali o »stanju sveta«, pa tudi oni, ki so vlagali bojevite interpelacije in terjali družbene spremembe; navajali so jih filozofi svobode, pa tudi pričevalci, ki so, nemara z znamenji taborišča na koži in z brazgotinami v duši, opozarjali na nenehno živo zlo totalitarizma.