Janez Pipan: Mulovodci

Raziskava, ki jo je pred tednom objavil evropski Svet za zunanje zadeve in ki je Slovenijo kot potencialno partnerico za poslovne, politične in druge povezave umestila med najmanj privlačne države v Evropski uniji, v skupino tistih z najmanj vpliva na gospodarska, politična, znanstvena, kulturna in še vsakršna druga dogajanja v današnjem svetu, me je kar za nekaj večerov potisnila v čustveno stanje, ki bi ga lahko opisal kot zmes temnega malodušja in silovitega besa, grenkobe in sramu, ponižanja in poraza.