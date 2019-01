Kot je poročal časnik Cumhuriyet, je moral Kilicdaroglu že plačati več kot milijon turških lir (okoli 160.000 evrov) za kazni in sodne stroške iz procesov, ki jih je Erdogan sprožil osebno ali pa je bil v njih vpleten. Še več tovrstnih procesov pa poteka. Kilicdaroglu je moral zaradi tega že prodati hišo in si izposoditi denar, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zato so mu zdaj na pomoč priskočili poslanski kolegi, je danes v Istanbulu sporočil poslanec CHP Ali Seker. Tako bodo januarja in aprila vsakemu od poslancev »trgali« 5000 lir od plače. Zbrani denar pa bodo vplačali v poseben solidarnostni sklad, je povedal poslanec in pojasnil, da so zdaj za pomoč Kilicdarogluju že namenili 1,4 milijona lir (okoli 220.000 evrov).

Erdoganovi odvetniki sicer tožbe zaradi razžalitve predsednika vlagajo tudi proti drugim, ne le proti opoziciji. Po poročanju portala Deutsche Welle iz začetka lanskega decembra je državno tožilstvo v letu 2017 izvedlo preiskavo v 20.539 primerih domnevne razžalitve predsednika. Več kot 6000 jih je šlo naprej na sodišče, še navaja dpa.