Še posebej zastrašujoča so sporočila vsiljene pošte, v katerih prejemnikom, poleg zasebnikov so to tudi podjetja, grozijo, da bo pri njih razneslo bombo, če ne bodo plačali določene vsote. V drugih izsiljevalskih sporočili pošiljatelji grozijo, da so izvedeli za načrte o ugrabitvi družinskih članov prejemnika in da so v zameno za določeno plačilo pripravljeni razkriti informacije o tem, povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot psihološki pritisk se na primer uporablja tudi trditev, da je bil računalnik prejemnika tarča hekerjev, ki da so zbrali dokaze o obisku pornografskih spletnih strani. Storilci grozijo, da bodo to objavili, če se jim ne bo plačalo. Krožijo tudi sporočila z nacionalsocialističnimi grožnjami. Pošiljatelji pogosto grozijo tudi z objavo osebnih podatkov oz. videoposnetkov in fotografij prizadetih.

Po mnenju avstrijskega kriminalističnega urada gre pri pošiljateljih za različne skupine. Pri sporočilih gre za vsiljeno pošto z izsiljevalsko vsebino, ki je izmišljena, četudi zvezni verjetna. Vešči uporabniki z lahkoto spremenijo naslov pošiljatelja, do naslovov prejemnikov pa lahko pridejo po različnih poteh - ti so lahko ali javno znani, ali so javno objavljeni ali pa storilci do njih pridejo preko temnega spleta.

Avstrijska policija prejemnikom tovrstnih sporočil svetuje, naj nanje ne odgovarjajo in izsiljevalcem nikakor ne plačujejo, ali drugače izpolnjujejo njihovih zahtev. Poudarja tudi, naj prejemniki ne odpirajo priponk v sporočilih neznanih pošiljateljev ali navedenih spletnih povezav. "Če pa ste že stopili v stik s pošiljateljem, ga takoj prekinite," še poudarjajo na policiji. Tistim, ki pa so storilcem že plačali denar, pa policija polaga na dušo, naj to takoj prijavijo.