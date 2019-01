V nekaterih predelih Spodnje Avstrije, Ybbstalskih Alpah, nevarnost pred plazovi ostaja na peti, najvišji stopnji, drugod na tretji ali četrti stopnji, na spletni strani poroča avstrijska televizija ORF.

Zaradi velike nevarnosti plazov so med drugim zaprta smučišča Hochkar, Lackenhof na gori Ötscher, ter smučišča na gori Gemeindealpe. Prav tako je zaprto smučišče Maiszinken - Lunz am See. Poleg nevarnosti plazov na nekaterih smučiščih in cestah, ki vodijo do njih, težave povzročajo podrta drevesa.

Priljubljena smučarska središča Obertauren, Lech, Zürs in Hallstatt so prav tako še vedno nedostopna, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po napovedih vremenoslovcev naj bi v petek snežilo na Predarlskem, na severu Tirolske, Solnograškem, na severozahodu Štajerske ter Alpah v deželah Zgornja in Spodnja Avstrija. Zapadlo naj bi do pol metra novega snega.

Po besedah predstavnice Avstrijske gospodarske zbornice, pristojne za turizem Petre Nocker-Schwarzenbacher snežne razmere negativno vplivajo tudi na turizem na prizadetih območjih, kjer prihaja do preklicev ali preložitev rezervacij na kasnejše mesece ali prihodnje leto.

Sneg še vedno povzroča težava tudi prebivalcem nemške zvezne dežele Bavarska. V Švici so se medtem razmere umirile. Kljub temu za osrednjo in vzhodno Švico še vedno velja druga najvišja stopnja nevarnosti pred snežnimi plazovi. V Davosu, kjer bo konec januarja Svetovni gospodarski forum, je doslej zapadlo do 60 centimetrov snega.