Na Bavarskem so bile razmere zaradi sneženja minulo noč zelo dramatične. Blizu kraja Chiemsee na avtocesti med Salzburgom in Münchnom je zaradi nasedlih tovornjakov in avtomobilov ponoči promet popolnoma obstal, vozniki pa so morali na rešitev več ur čakati v svojih vozilih. Na pomoč so jim s toplimi napitki priskočili sodelavci Rdečega križa. Promet je stekel šele v jutranjih urah, je sporočila nemška policija.

Kaos zaradi obilice snega in podrtih dreves vlada tudi drugod na bavarskih cestah in drugih prometnih povezavah, reševalne ekipe so na delu ves čas. Kot piše nemška tiskovna agencija dpa, ni jasno, kdaj bo na vzhodu in jugu te nemške zvezne dežele znova stekel železniški promet. Na letališču v Münchnu so danes zaradi vremena odpovedali okoli 90 letov, v Frankfurtu okoli 120.

Snow has caused chaos in parts of Germany. This train was stuck in the Brocken mountain in the Harz region today. Jo pic.twitter.com/KF34llMjhS — BBC Weather (@bbcweather) 9 January 2019

Blizu Münchna je pod drevesom, ki je klonilo pod težo snega, v četrtek popoldne umrl devetletni deček. Mimoidoči so ga našli šele po 40 minutah, kljub oživljanju mu reševalci niso mogli več pomagati. Devetletnik je zadnja smrtna žrtev tokratne snežne ujme, ki je najhujša v zadnjih 20 letih. V Avstriji je od minulega konca tedna umrlo najmanj osem ljudi.

V Švici je v četrtek popoldne na hotelsko restavracijo na gorskem prelazu Schwägalp na višini 1300 metrov zdrsnil kakih 300 metrov širok snežni plaz, pri čemer so bili lažje poškodovani trije ljudje. Reševalci so v gmoti snega iskali morebitne pogrešane, a so morali pozno zvečer zaradi vnovičnega močnega sneženja iskanje prekiniti, je sporočila švicarska policija.

Reševalci v Avstriji si medtem že dneve ne morejo oddahniti. V Innsbrucku na Tirolskem so v četrtek zvečer za okoli 80 hiš izdali posebno opozorilo, kar pomeni, da morajo prebivalci zapreti okna in se čimmanj gibati na prostem.

Tudi na Solnograškem ostaja napeto. Poleg gasilcev in vojakov danes tudi dvanajst helikopterjev sodeluje pri odstranjevanju snega z dreves in električnih napeljav, reševalci so morali pomagati tudi deskarju, ki ga je zasulo. Na prizadetih goratih območjih so snežne verige, freze in lopate razprodane.

Danes naj bi se sneženje umirilo A za danes si pri sosedih obetajo vsaj malce predaha, saj naj bi se sneženje, ki se je že nekoliko umirilo, drevi ustavilo. V Gornji Avstriji zato vnovič načrtujejo polete helikopterjev, ki bi lahko sprožili plazove in se lotili iskanja pogrešanih. A v tej avstrijski deželi tudi danes ostala zaprtih 26 šol, šolarji bodo morda tudi v ponedeljek. Občutno manj danes sneži tudi na severnem Štajerskem, kjer zato prav tako načrtujejo polete helikopterjev, ki bodo med drugim s pomočjo oskrbeli tiste, ki so zaradi snega odrezani od sveta. Nekateri kraji na Štajerskem, kot na primer Altausee, so namreč popolnoma zasuti. Ob manjši obilici snega so v večjem delu Alp v Avstriji in Nemčiji danes znižali stopnjo nevarnosti plazov. V Avstriji je še v četrtek vladala najvišja, peta stopnja nevarnosti plazov, danes so jo večinoma znižali na četrto. V večjem delu bavarskih gora so stopnjo nevarnosti plazov znižali s četrte na tretjo. Današnje kratkotrajno olajšanje glede na napovedi vremenoslovcev ne bo trajalo dolgo. Vsaj do torka gre pričakovati nove obilne pošiljke snega, navaja avstrijska radiotelevizija ORF. Nemški vremenoslovci predvsem za noč na nedeljo napovedujejo napete vremenske razmere z močnim sneženjem. Tekom nedeljskega dneva naj bi se nato meja sneženja postopoma dvignila na okoli 1200 metrov nadmorske višine, kar pa v nižjih lega pomeni dež. Zaradi tega se bo sicer snežna odeja zmanjšala, nevarnost na objektih - zaradi obstoječega snega na strehah - pa povečala. Tokratne ekstremne snežne pošiljke begajo celo strokovnjake. V kraju Hochfilzen na Tirolskem je na primer v desetih dneh zapadlo 311 centimetrov snega, v Bad Mitterndorfu na Štajerskem pa okoli 280 centimetrov. Kot je povedal Alexander Radlherr z avstrijskega meteorološkega urada, se takšna obilica snega celo v legah nad 800 metrov nadmorske višine pojavi le vsakih 30 do 100 let. Zaradi vremenske ujem nimajo težav le ljudje, temveč tudi divje živalstvo. Lovci na prizadetih območjih si zato prizadevajo v revirjih živali oskrbeti s krmo.