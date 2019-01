Pripornika Milosavljević in Mitrović, ki sta bila v priporu od 26. avgusta oziroma 12. septembra lani, sta iz koprskega zapora pobegnila 29. decembra ponoči tako, da sta prežagala rešetke na oknu in se z vrvjo iz rjuh se spustila na notranje dvorišče zapora, nato pa se s pomočjo zabojnikov za smeti, vrvi in starih vzmetnic povzpela prek rezilne žice. Da ju ni več v zaporu, so ugotovili ob sobotnem jutranjem bujenju in deljenju zajtrka.

Pobeg posledica neustreznega opravljanja nalog in pomanjkljivosti sistema varovanja Na današnji novinarski konferenci je predsednica interne komisije Janja Pahor Mohorič izpostavila, da pobeg ni bil posledica pomanjkanja pravosodnih policistov v zavodu, saj je bilo njihovo število v skladu z načrtom varovanja. A zaposleni so zanemarili svoje naloge in jih niso ustrezno opravljali, je dejala. »Pravosodni policisti, zadolženi za nadzor, niso opravili predvidenega števila nočnih kontrol, kontrole pa so bile pomanjkljive,« je povedala. Komisija je kot neustrezno ocenila dejstvo, da pravosodni policist v delovnem času 12 ur spremlja veliko število video kamer, zaradi česar je težko ves čas povsem osredotočen na vse od njih. Med zbiranjem informacij so med drugim ugotovili še, da sta bila moška, ki sta pobegnila, v času prestajanja kazni obravnavana kot begosumna, ne pa nevarna. V tem času se je samo eden od njiju enkrat zapletel v konflikt s policistom, v katerem ga je žalil in mu verbalno grozil. Predsednica komisije je povedala še, da so ugotovili, da so v zavodu dopuščali obešanje oblačil in brisač na rešetke na oknih in da sta imela tudi ubežnika dlje časa na rešetki v sobi, iz katere sta pobegnila, obešeno brisačo, kar jima je olajšalo pobeg. Kakovost jekla, iz katerega so izdelane rešetke, je komisija ocenila kot ustrezno. Do dogodka je po besedah predsednice komisije med drugim prišlo, ker se tudi s strani vodstva nad zaposlenimi ni izvajal ustrezen nadzor. »Doslej se v tem zavodu pobeg še ni zgodil, zato se je med zaposlenimi uveljavilo prepričanje, da takšen pobeg ni mogoč,« je še povedala Pahor Mohoričeva. Po oceni komisije so za incident subjektivno odgovorni pravosodni policisti, pri katerih je bilo ugotovljeno neustrezno opravljanje nalog, objektivno odgovornost pa nosi direktor zavoda Dušan Valentinčič.

Valentinčič: Pobeg je bil presenečenje za vse zaposlene Direktor koprskega zapora je izpostavil, da se zaveda svoje objektivne odgovornosti, zaradi dogodka pa se je odločil, da se upokoji, kar bi sicer lahko storil že pred enim letom. »Ne samo zaradi pobega, ampak ker se mi preprosto ne da biti del pokvarjenih iger, ki spremljajo ta dogodek,« je dejal Valentinčič in dodal, da so nekateri, med njimi je izpostavil predsednika Sindikata državnih organov Slovenija Frančiška Verka, dogodek izkoristili za osebni obračun z njim in generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) Jožetom Podržajem. Dejal je še, da je bil decembrski pobeg presenečenje za vse zaposlene in da je »to velika klofuta in, upam, tudi streznitev za vse zaposlene«. Valentinčič je kljub temu, da je komisija ugotovila, da razlog za pobeg ni bil premajhno število pravosodnih policistov, izpostavil, da je zaposlenih že dolgo premalo: »Že mesece smo najbolj prenapolnjen zapor v Sloveniji. To od nas zahteva veliko energije.« Podržaj je povedal, da »varnost niso samo ključi, rešetke in kamere. Varnost so ljudje«.