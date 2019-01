Kvalifikacije je sicer dobila olimpijska prvakinja, Norvežanka Maren Lundby, najboljša od Slovenk je bila Križnarjeva na osmem mestu. Na sobotni tekmi bodo nastopile še Bogatajeva (12. v kvalifikacijah), Breclova (19.), Rogljeva (23.), Vtičeva (27.) in Komarjeva (32.).

Gre za prvo tekmo svetovnega pokala to zimo brez najboljše slovenske skakalke Eme Klinec, ki se je decembra nesrečno poškodovala na državnem prvenstvu v Planici. »Zdaj sta od poškodbe minila že več kot dva tedna, od operacije pa skoraj teden. Zelo sem vesela, ker sem lahko v najkrajšem možnem času opravila vse nujne stvari za začetek rehabilitacije,« je uvodoma povedala 20-letna skakalka, ki je to sezono dvakrat stala na stopničkah svetovnega pokala.

»Koleno je v res super stanju. Operirali so mi ga po novi metodi ligamis. Vez so mi zašili ter jo okrepili z vijakom in vrvico. Super je, ker bolečine sploh ne čutim. Koleno je minimalno zatečeno. Res pa je zdaj treba nekaj časa popolnoma mirovati. Kmalu bo konec prvega dela rehabilitacije. Po desetih dneh bomo odstranili šive, tri tedne imitiram hojo z berglami, po petem tednu računam, da bom bergle pustila. Po šestem tednu, če ne bo težav, sledijo toplice,« je še dejala Klinčeva, ki bo nato okrevala po programu v sodelovanju s fizioterapevtom Urbanom Komacem.