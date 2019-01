V preteklih dneh je skupina študentov fakultete za arhitekturo opozorila na izkoriščanje v projektantskih podjetjih, ki jih pogosto vodijo zaposleni na fakulteti, in poudarila, da je to edina možnost za pridobivanje zahtevanih referenc in izkušenj, ki so nujno potrebne za zaposlitev po končanem študiju, so navedli v sporočilu za javnost ŠOU.

Vsako takšno izkoriščanje študentov je po njihovem mnenju nedopustno, študentsko delo mora biti legalno, prostovoljno in dostojno plačano. Opozorili so tudi na neurejenost področja obveznih študijskih praks in pridobivanja praktičnih izkušenj.

Gre za nov primer poznanih sistemskih anomalij v visokem šolstvu. Kot so zapisali v sporočilu, so anomalije vezane na kontekst razmejevanja javnega in zasebnega, javnih in tržnih sredstev, prepletanja interesov visokošolskih profesorjev z njihovimi osebnimi interesi in dejavnosti zaposlenih na univerzah izven dela na fakultetah, ki se vsebinsko in tudi poslovno povezujejo z delom na fakultetah.

Predsednik Študentske organizacije Slovenije Jaka Trilar je v izjavi, navedeni v sporočilu, dejal, da so s študentskega vidika tovrstne anomalije problematične zaradi nedostojnega plačila, prekarizacije dela in tudi zaradi intelektualne lastnine, ki je v takšnih in podobnih primerih študentom večkrat odvzeta.

Kot so še zapisali, na ŠOU razumejo, da želijo profesorji svoja znanja deliti tudi izven pedagoških in raziskovalnih obveznosti na fakultetah, vendar mora biti obseg tovrstnega dela omejen in podvržen zakonski ureditvi. V skladu z že ustaljenimi ureditvami menijo, da je univerza upravičena do deleža sredstev, ki izvirajo iz tovrstnih dejavnosti.

V odzivu ŠOU zahteva odgovor Univerze v Ljubljani, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Komisije za preprečevanje korupcije, kako komentirajo in ocenjujejo prepletanje zasebnih in javnih interesov v primeru fakultete za arhitekturo in kako bi ta nasprotja preprečili.

Zaradi poročanja medijev je poslanec SDS Tomaž Lisec naslovil pisno vprašanje na ministra za izobraževanje Jerneja Pikala v zvezi z domnevnim izkoriščanjem študentov.