Prvi novoletni teden ni bil preveč dramatičen. Ali pač. Ponovno je bilo namreč na sporedu reševanje Toma Križnarja. S soprogo Bojano sta bila od sredine decembra zajeta v begunskem taborišču Yida v Južnem Sudanu, kjer so ju zadržali južnosudanski vojaki. Po dobrih dveh tednih ujetništva so ju po plačilu dvestotih dolarjev izpustili. Zdi se, da je tokratna epizoda na humanitarcu pustila sledi, saj je v pismu, objavljenem v Slovenskih novicah, zapisal, da potrebuje psihiatra, ker je travmatiziran. Zakonca sta bila na poti v Nubijske gore, kjer sta želela pomagati gobavcem. Križnar je za pomoč pri tokratni humanitarni akciji zaprosil tudi Melanio Trump, ki pa mu ni odgovorila. Kakor koli, zakonca, ki sta po vsej verjetnosti brez potnih listov, saj so jima ju zasegli, se bosta po Tomovih navedbah proti domovini podala po poti beguncev čez Saharo in nato čez Sredozemsko morje.

Malo bolj mirno potovanje v eksotične kraje si je privoščil Lado Bizovičar. Potem ko je odsodil finale oddaje Slovenija ima talent, je skupaj s svojo Anelo in hčerko, ki jo skrbno skriva pred javnostjo, odpotoval na prvi družinski dopust. Seveda o tem ni razpredal o zasebnem življenju vedno skrivnostni Lado, temveč je fotografije z dopusta v Omanu objavila Anela. Družina dopustuje v Salalah Rotana Resort s petimi zvezdicami na jugu države ob robu Arabskega polotoka, kjer jih navdušujejo dolge peščene plaže in popolna odsotnost turistov.

Malo manj srečno se je leto začelo za Tomija Megliča, pevca skupine Siddharta. Po treh letih zveze sta se namreč razšla s televizijsko voditeljico Taro Zupančič. Njune piarovske službe so sporočile, da sta kljub razpadu zveze še vedno dobra prijatelja. Tara je kasneje še razglabljala, da je mislila, da je to ljubezen za vedno, a tako je pač življenje. V vsakem primeru se je med oboževalkami gotovo ponovno začel lov na samskega Megliča. Kako je z ljubeznijo, pa zelo dobro ve Boris Cavazza, ki je leto 2018 končal na okrevanju po zdravstvenih težavah. S soprogo Ksenijo Benedetti sta se sprehajala po Strunjanu, med prazniki pa jima je družbo delala mačka KokaKola. Tako je bilo vsaj videti na spletnih fotografijah. Toda poleg mačke jima je družbo delal še Cavazzev najmlajši sin, 16-letni Aleksander Boris, vsi skupaj pa so slavili 80. rojstni dan Borisove tašče Marije Mahne. Samo opomba: Boris Cavazza bo osemdeseti rojstni dan praznoval 2. februarja. Toliko o starosti.

Ne, še enega dedka moramo opisati. Zoran Predin je na božični dan že petič postal dedek. Njegova edina hči Zarja je povila hčerkico Nio. Zoran, ki ima štiri sinove in hčer, ima tako skupno pet vnukov: štiri vnukinje in vnuka. Dva tedna kasneje je bil Predin ponovno povezan z Zarjo, tokrat z revijo Zarja, saj je bil slavnostni govorec na njihovi podelitvi za žensko leta, na kateri je omenjal lulčke. Ko smo ravno pri reviji Zarja – božična naslovnica z bivšim poslancem in zagrizenim motoristom Alešem Guličem kot dedkom Mrazom je bila praznični medijski vrhunec, še posebno zato, ker je Leko razlagal, kako ob njegovem liku dedka Mraza feministke postanejo krotke.

A nazaj k Predinovim lulčkom. Ženska leta je postala Mariborčanka Polona Lah, ki skrbi za medgeneracijsko povezovanje, hkrati pa je še ostra kritičarka politike, ki dopušča siromaštvo. Na prireditvi, ki je potekala v ljubljanski Operi, pa je kljub temu da je v častni loži sedel tudi Borut Pahor, blestel prav Zoran Predin, ki je v slavospevu ženskam vse navzoče nasmejal z izjavo, da »samo bedaki verjamejo, da jim lulček pomeni dodano vrednost«.

Dodana vrednost je tudi Luka Dončić, še posebno za njegovo mamo Mirjam Poterbin, ki je v Story zatrdila, da je vsaka sinova nagrada skoraj tudi njena. »To je le moj sin, moje življenje, moj svet,« je razlagala in mimogrede navrgla, da so ameriški mediji bolj prijazni kot slovenski. Veliko bolj kot Dončić pa je v prvem tednu leta 2019 slovensko javnost razburil Goran Dragić, ko je na spletu s prisrčno fotografijo s sinom voščil za pravoslavni božič z besedami »Mir božji, Kristus se je rodil (Hristos se rodi)«. Kleni Slovenceljni so pod objavo nemudoma pridali komentarje, zakaj ni voščil tudi za katoliški božič. Na to je Dragić odgovoril: »Sem Slovenec pravoslavne vere. Na današnji praznik ti želim mir v duši in radost v srcu.«

In ko smo si končno vsi zaželeli srečo, sledi še redno tedensko poročilo s Pahorjevega instagrama. Tokrat je očeta z dvema klikoma premagal Luka Pahor, ki je med prazniki objavil fotografije, na katerih kot mladi Alain Delon pozira s svojim dekletom Tiso Lozej. Za nameček je dekle pomanjkljivo oblečeno, na eni izmed fotografij pa celo golo pred kipom v Narodni galeriji. Mladi Pahor na fotografiji v rokah drži čik, pa čeprav je prav dan pred božičem v intervjuju v reviji Reporter (ja, prav ste prebrali!) zatrjeval, da kadi le včasih, ker želi živeti čim bolj zdravo. Res pa je, da je njegov oče pred tremi leti novinarju Juretu Aleksiču v Oni plus pleteničil, da če že kaj, potem si od vseh odvisnosti želi kaditi in piti, ker ko je to počel, »je bilo zelo prijetno«. Kajenje pa je ata Pahor opustil, ker pušča neprijeten zadah pri poljubljanju. Mali Pahor, poslušaj očeta! Tisa ti bo hvaležna.