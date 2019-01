KPK: korupcijsko tveganje na uradu za intelektualno lastnino

Komisija za preprečevanje korupcije je pregledala delovanje urada za intelektualno lastnino in kar deset let dolge postopke pri izdajanju dovoljenj za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za privatno in drugo reproduciranje. Ugotovila je korupcijsko tveganje.