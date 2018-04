Bela hiša se je na ponedeljkovo kitajsko uvedbo carin na vrsto ameriških dobrin odzvala s kritiko, da Peking napada pošteno trgovino, namesto da bi obračunal z nepoštenimi praksami, ki po oceni namestnice tiskovne predstavnice ameriške vlade Lindsay Walters »ogrožajo ameriško nacionalno varnost in izkrivljajo mednarodno tržišče«. Kitajska se je namreč v povračilnem ukrepu na Trumpovo uvedbo carin na uvoz jekla in aluminija ter na napoved o posebnih carinah na kitajsko blago v vrednosti 60 milijard dolarjev zaradi domnevnega kršenja intelektualne lastnine odločila za carinjenje 128 ameriških proizvodov in pridelkov – od svežega sadja in svinjine do recikliranega aluminija.

Trgovinska vojna še v povojih Nove dajatve so vznemirile ameriško združenje kmetovalcev za svobodno trgovino, ki med drugim navaja, da je na izvoz ameriških kmetijskih pridelkov vezanih okoli milijon delovnih mest ter da petina prihodkov ameriškega kmetijstva prihaja prav iz izvoza. Trgovinska vojna lahko ta razmerja po njihovih trditvah korenito poslabša. Je pa ta vojna še v povojih in ni vzela zamaha, ugotavlja vodja podjetja za oceno političnih tveganj Eurasia Group Ian Bremmer. Je pa za CNN po kitajski uvedbi carin dejal, da gre za pomembno potezo, ki »zagotovo predstavlja prelomni trenutek v odnosih med ZDA in Kitajsko«. Po njegovem je poteza Pekinga, ki bo prizadela le dva odstotka vsega kitajskega uvoza iz ZDA, predvsem sporočilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. »Na udaru so rdeče (republikanske, op. a.) zvezne države. Trumpu hočejo povedati: če boš vztrajal, bomo trdo udarili nazaj,« razglablja Bremmer, ki prepoznava resna kitajska opozorila pred trgovinsko vojno. Ocenjuje, da je Peking bolj zaskrbljen zaradi škode, ki bi jo povzročila obema stranema, saj je veliko večji izvoznik na ameriško tržišče kot uvoznik z njega. Vendar tudi največja svetovna ekonomija ni neranljiva.