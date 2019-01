Ciprski predsednik in Šarec o prihodnosti EU in aktualnih izzivih

Premier Marjan Šarec je danes sprejel predsednika Cipra Nikosa Anastasiadesa, ki je z delegacijo na uradnem obisku v Sloveniji. Govorila sta predvsem o prihodnosti Evropske unije in aktualnih izzivih, kot so vprašanje izstopa Velike Britanije iz EU, migracije ter evropske volitve, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.