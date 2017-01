Tri dni časa sta si odmerila ciprski predsednik Nikos Anastasiades in vodja ciprskih Turkov Mustafa Akinci za pravi premik k združitvi pred štirimi desetletji razdeljenega otoka. Če jima bo tokrat uspelo zbližati stališča o bodoči federalni ureditvi Cipra, se jima bodo kot poroki takšne prihodnosti otoka pridružili voditelji Velike Britanije, Turčije in Grčije, to je držav, ki so leta 1960 ob dekolonizaciji Cipra postale porok njegove neodvisnosti. Te tri države naj bi se tudi dogovorile, kaj bo z njihovimi vojaki, pri čemer ima Velika Britanija na otoku dve oporišči, iz katerih zdaj vodi operacije proti Islamski državi. London je že izrazil pripravljenost, da izdatno skrči tamkajšnji bazi, Ankara, ki na severnem delu vzdržuje 30.000-glavo vojsko, pa se okoli njenega umika še ni opredelila oziroma vztraja, da je garant varnosti tamkajšnjega turškega prebivalstva.

Zavzetost, kot je že dolgo ni bilo Pogajanja, ki v sedanjem poskusu trajajo že poldrugo leto, so se novembra znašla v slepi ulici navkljub napovedim, da bo leto 2016 za Ciper prelomno. Tudi včeraj je odposlanec Združenih narodov in bivši norveški zunanji minister Espen Barth Eide Anastasiadesa in Akincija sprejel poln upanja, novinarjem pa dejal, da sta voditelja obeh otoških skupnosti »pokazala voljo in zavzetost za premostitev ovir, kakršnima na Cipru že dolgo, dolgo nismo bili priče«. Verjetno je imel v mislih doslej najbolj oprijemljiv poskus v letu 2004, ko je Ciper postal član Evropske unije, tedanji generalni sekretar ZN Kofi Anan pa je skušal njegovo združitev doseči z referendumom o ohlapni federalni ureditvi. Ciprski Grki so jo tedaj odločno zavrnili, Turki pa navkljub pripombam, da je bolj naklonjen grški skupnosti, skoraj dvotretjinsko zaman podprli.