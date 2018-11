Ahmed Pašić: Je ena sekunda lahko pomembna?

Prejšnji teden sem bil priča izjemno zanimivemu pojavu. Ravno nekaj sem delal na družbenem omrežju, ko sem opazil, da se na facebooku z neverjetno hitrostjo širi pismo, katerega avtor naj bi bil župan v kanadskem Montrealu. Zapis je objavila oseba z naslovom v Pivki, objava pa se je začela z nasmeškom in se nadaljevala v slogu, kako je župan poslal pismo staršem muslimanskih otrok v vrtcu, ki naj bi zahtevali umik svinjine z menija v šolski kantini. Zatrdil naj bi jim, da tega ne bo storil in da je svinjina del kanadskega načina življenja. Pismo je bilo samo natipkano, torej ni bilo nikakršnega memoranduma, kot je to navada pri dokumentih uradnih institucij. Prav tako ni bilo nikakršnih imen, žiga in podpisa. V samo nekaj urah se je objava na facebooku delila 700-krat. Da prenesete informacijo naprej, potrebujete samo dve sekundi.