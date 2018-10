Ahmed Pašić: Z vlakom v daljave

Stojim na železniškem peronu v Singapurju in čakam. Konica po koncu delovnika. Gneča, ljudje stojijo povsod. Vsi imamo mešane črte na obrazu. Ljudje so veseli, ker so oddelali svoje za danes in gredo lahko domov v varno in udobno zavetje, hkrati pa so utrujeni, ker se v službo po navadi vozi tudi po eno uro, potem delaš 9, 10 ur in sledi še ena ura vožnje nazaj. Z drugimi besedami, od doma si skoraj cel dan, od tega preživiš na vlaku dve uri. Ker se ogromno ljudi vozi z vlakom, so povezave odlične in vlak pripelje vsaki dve minuti. Ko se je moj vlak približeval postaji, sem gledal v sprednji del kompozicije in se nasmehnil.