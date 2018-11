Rezultati in postopanja Andreja Fištravca v minuli petletki so se očitno uspeli zoperstaviti slovenski statistiki, po kateri imajo župani približno 83-odstotno verjetnost osvojitve novega mandata. Tudi po drugi javnomnenjski raziskavi, ki jo je za časnik Večer opravila agencija Ninamedia, župan ni niti blizu uvrstitve v drugi krog volitev. Tam se napoveduje spopad med starim političnim mačkom, ki uteleša razvpito preteklost Maribora, in političnim začetnikom, ki obljublja drugačno, a ne povsem dorečeno prihodnost. Prvi je Fištravčev predhodnik Franc Kangler, njegov izzivalec je mariborski podjetnik Saša Arsenovič.

Kanglerju podpora padla za pet odstotnih točk

Skoraj 29 odstotkov med anketiranimi, ki so napovedali udeležbo na volitvah, še zmeraj ne ve, koga izmed 18 županskih kandidatk in kandidatov bo obkrožilo v nedeljo oziroma tega niso želeli razkriti. Med tistimi, ki so že sprejeli odločitev, jih je največ za župana Kanglerja (23,4 odstotka), tik za petami mu je Arsenovič (23,0 odstotka). V primerjavi z oktobrsko anketo Ninamedie je Kangler izgubil za več kot pet odstotnih točk podpore, Arsenoviču se je povečala za 2,3 odstotka. Svoj rezultat je izboljšal tudi Fištravec, ki je s petega mesta prilezel na tretje. A je še zmeraj neulovljivo daleč za vodilnima tekmecema, zaradi česar mu grozi odhod z lokalnega političnega parketa. V anketi ima Fištravec med Mariborčani sedemodstotno podporo. Oktobra je znašala 5,1 odstotka.

V vmesnem času je župan odmeval s spletno fotografsko kampanjo, v kateri se je slikal z »resničnimi ljudmi« iz Maribora. Med njimi so bili tudi obdolženi in obsojeni nasilneži, izterjevalci, vodje viol in druge razvpite osebe s kriminalno preteklostjo. Projekt fotografiranja z »interesnimi skupinami« mu očitno ni znižal priljubljenosti, celo nasprotno. S projektom je že nadaljeval in se med drugim postavil pred objektiv z Džemailem Lokmanijem. O njem je Večer obširno poročal leta 2016, ker je sredi mesta pekel kostanje na črno. Inšpektorji so mu zasegli stojnico, ker mu občina ni izdala dovolilnice, saj ni imel registrirane dejavnosti.

V primerjavi z oktobrsko anketo je s tretjega na četrto mesto padla Lidija Divjak Mirnik, poslanka LMŠ (4,5 odstotka), sledi ji podžupan Zdravko Luketić (NSi) s 2,9-odstotno podporo. Prag dveh odstotkov sta presegla edinole še Vladimir Šega (Levica) in Alenka Iskra (SD).