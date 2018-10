Kangler je bil za župana Maribora izvoljen leta 2006 in 2010, a je bil prisiljen drugi mandat predčasno končati po uličnih protestih leta 2012, ki jih je zanetila postavitev radarjev na cestah. Na volitvah leta 2014 je znova kandidiral in se uvrstil v drugi krog, a je bil »vstajniški« župan Andrej Fištravec takrat še premočen.

Kangler je danes povedal, da je pred šestimi leti odstopil z županskega položaja, ker so bila ob takratnem dogajanju ogrožena življenja policistov. »Življenje enega policista je vredno več kot županovanje,« je dejal in dodal, da je svoj prav dokazal tudi na sodišču. Poudaril je, da je v času vodenja mesta uresničil 53 evropskih projektov in med drugim zgradil novo zavetišče za živali in lutkovno gledališče. »Vse, kar sem obljubil, sem izpolnil. Besedo bom držal tudi v prihodnje,« je zatrdil. Osrednjo enoto Mariborske knjižnice namerava ohraniti na Rotovškem trgu, ohraniti Maribor kot »športno in zeleno mesto«, pri zavetišču pa postaviti še park za sprehajanje živali.